Украина призывает Венесуэлу воздержаться от вторжения в Гайану после проведенного референдума

Министерство иностранных дел Украины призывает Венесуэлу воздержаться от действий, которые “изменят ситуацию” и "усложнят разрешение" территориального спора в отношении региона Эссекибо, претензии на который та выдвигает Гайане.

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Как напоминают во внешнеполитическом ведомстве, 1 декабря Международный суд ООН издал приказ о применении временных мер по арбитражному решению от 3 октября 1899 года ("Гаяна против Венесуэлы").

Этот приказ обязывает Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые изменят ситуацию в регионе Эссекибо, а также обе стороны – воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или расширить спор, или усложнить его разрешение.

"Украина отмечает необходимость выполнения юридически обязующих решений Международного суда ООН. Решение любых спорных вопросов и разногласий должно происходить только на основе механизмов, предусмотренных международным правом, в соответствии с целями и принципами, определенными Уставом ООН", - подчеркивают в МИД.

Как заявили в ведомстве, стороны спора должны придерживаться юридически обязательного приказа Международного суда ООН и не прибегать к "односторонним действиям, которые могут усугубить ситуацию".

Референдум в Венесуэле

Напомним, что через два дня после издания упомянутого приказа, 3 декабря, в Венесуэле состоялся инициированный фактическим лидером страны Николасом Мадуро референдум по пяти вопросам, касающихся исторического спора о границе с Гайаной. Власти страны заявили об утвердительном ответе на все вопросы более 95% избирателей, принявших участие в мероприятии.

В частности, вопросы, которые были сформулированы манипулятивно, касались отклонения властями линии, "мошеннически введенной Парижским арбитражным решением 1899 года, которое имеет целью лишить Венесуэлу ее" Гаяны-Эссекибо, и поддержки Женевского соглашения 1966 года, которое, как считает Венесуэла, отменило решение арбитража, в качестве единственного правового инструмента для достижения решения в споре.

Речь также шла о непризнании юрисдикции Международного суда ООН по разрешению спора в отношении Гайаны-Эссекибо, противостоянии всеми законными средствами распоряжению Гайаной морской зоной в спорном регионе до ее делимитации, а также провозглашении в составе Венесуэлы нового штата Гайана-Эссекибо. Предложенные вопросы референдума в Венесуэле осудило правительство Гайаны, обратившееся в Международный суд ООН с просьбой вмешаться.

Отметим при этом, что спорная территория охватывает подавляющее большинство (около трех четвертей) территории Гайаны, которая ее сейчас контролирует. Впрочем, проживает на ней меньшинство (менее трети) населения страны, составляющего в целом лишь около 800 тысяч жителей, что почти в 40 раз меньше населения Венесуэлы.

Сам же территориальный спор двух государств обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих минимум 10 миллиардов баррелей нефти, и предоставление Гайаной концерну ExxonMobil концессии на добычу нефти на морском шельфе, границы которого не делимитированы.