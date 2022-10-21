Україна закликала Білорусь до розміщення міжнародних спостерігачів на кордоні

Україна в ОБСЄ закликала Білорусь погодитись на розгортання місії міжнародних спостерігачів на українсько-білоруському кордоні для моніторингу безпекової ситуації.

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Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає "Укрінформ".

"З огляду на нестачу живої сили Москва докладає всіх зусиль, щоб повністю втягнути у війну іншого свого спільника – Мінськ. І якщо Білорусь не має злих намірів, то чому б не погодитися з ініціативою розгортання прикордонної місії міжнародних спостерігачів, яку нещодавно запропонував Президент України? Час гри закінчився", - йдеться в повідомленні.

За словами Цимбалюка, Кремль продовжує не визнавати реальність вже програної війни і намагається мобілізувати ресурси своїх єдиних союзників – Білорусі та Ірану.

Він наголосив, що Іран вже став співучасником злочину агресії РФ проти України.

"Лише за останній тиждень Росія завдала ударів по містах України з допомогою понад сотні іранських безпілотників-камікадзе. Це робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів і терористичних актів Росії проти України", - заявив Цимбалюк.

При цьому він звернув увагу, що потрібно задуматись, що саме Москва пообіцяла Тегерану в обмін на допомогу з безпілотниками.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що ймовірність повторного наступу російських сил з території Білорусі є і наразі така загроза зростає.

Зазначимо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.

Саме тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

При цьому Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.