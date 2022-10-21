Украина призвала Беларусь к размещению международных наблюдателей на границе

Украина в ОБСЕ призвала Беларусь согласиться на развертывание миссии международных наблюдателей на украинско-белорусской границе для мониторинга ситуации с безопасностью.

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Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ".

"Учитывая недостаток живой силы Москва прилагает все усилия, чтобы полностью втянуть в войну другого своего сообщника – Минск. И если Беларусь не имеет злых намерений, то почему бы не согласиться с инициативой развертывания пограничной миссии международных наблюдателей, которую недавно предложил Президент Украины? Время игры истекло", - говорится в сообщении.

По словам Цымбалюка, Кремль продолжает не признавать реальность уже проигранной войны и пытается мобилизовать ресурсы своих единственных союзников – Беларуси и Ирана.

Он подчеркнул, что Иран уже стал соучастником преступлений агрессии РФ против Украины.

"Только за последнюю неделю Россия нанесла удары по городам Украины с помощью более сотни иранских беспилотников-камикадзе. Это делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины", - заявил Цымбалюк.

При этом он обратил внимание, что нужно задуматься, что Москва пообещала Тегерану в обмен на помощь с беспилотниками.

Напомним, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что вероятность повторного наступления российских сил с территории Беларуси есть и сейчас такая угроза растет.

Отметим, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их опрокидывание в другие места для дальнейшего контрнаступления.

Именно поэтому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Беларуси.