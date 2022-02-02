Завод "Электронмаш" купил депутат Киевсовета Баленко по сниженной в два раза цене — Forbes

Выяснилось, что единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш" (Киев) купил депутат Киевского городского совета от партии “Евросолидарность” Игорь Баленко.

Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на источники на рынке недвижимости, знакомые с деталями сделки.

Уточняем, что сам Баленко отрицает эту информацию, заявляя, что не имеет отношения к покупке "Электронмаша".

В то же время Forbes подчеркивает, что три разных источника на рынке недвижимости, знакомых с деталями сделки, подтверждают, что именно Баленко купил завод.

"Электронмаш" продали со второй попытки: первый раз компания не подписала договор купли-продажи. На втором аукционе его купили за 430 миллионов гривен, что в 2,26 раза ниже цены продажи на прошлом аукционе, оказавшемся неуспешным.

Официально, по данным в реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, завод купила киевская компания, которая работает в сфере права. Ее руководителем и владелицей является Виолетта Глинянчук. Она же возглавляет ООО "Глай", занимающееся финуслугами и сдачей в аренду недвижимости и расположенное по тому же адресу, что и "Украинский имидж".

В то же время эксперты считают, что завод и так продали по завышенной цене.

"Конфигурация участка очень невыгодна, место так себе. Территория завода подходит под строительство жилого комплекса и торгового центра", — считает основатель KAN Development Игорь Никонов.

Основатель консалтинговой компании M4U, специализирующейся на девелопменте, Владимир Даниленко считает, что на месте завода можно построить ЖК комфорт-класса на 3238 квартир.

Отметим, что у депутата Баленко есть также ряд других существенных активов: столичные торговые центры "Променада Центр" и "Променада Парк" и шесть отелей в Каменце-Подольском, Трускавце, Киеве, Запорожье, Бакоте Хмельницкой области и в Царевке Житомирской области.

Кроме того, в 2008 году он арендовал 19 га Совских прудов, чтобы построить там жилые дома. Однако это вызвало протесты горожан. В 2019 году суд решил вернуть участок городу.