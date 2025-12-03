Ціни на оренду квартир у Харкові у грудні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на грудень 2025 року.

Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у грудні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні шість місяців ціна на оренду однокімнатних зросла на 13%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 8%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 13%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок грудня 2025 року оренда однокімнатних квартир у Харкові не змінилися. Так, якщо у листопаді за місяць оренди "однушки" довелося заплатити 4500 грн, то в грудні ціна залишилася такою самою.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Харкові (жовтий графік) – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова

Харківський ринок оренди нерухомості взагалі вирізняється більш низькими цінами, якщо порівнювати, наприклад, з Києвом чи Львовом.

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Шевченківський (центр міста) — 6 000 грн;

Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у грудні 2025 відносяться:

Слобідський — 5 000 грн;

Холодногірський — 4 500 грн;

Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:

Немишлянський — 4 000 грн;

Салтівський — 4 000 грн;

Індустріальний – 4 000 грн;

Київський — 4 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Харкова - грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 5 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (281) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові станом на грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок грудня 2025 року оренда двокімнатних квартир у Харкові також не змінилася, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика.

Тож, як на початку листопада середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Харкові становила 6 500 грн, то на початку грудня ціна залишилася такою самою.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові (червоний графік) - грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Шевченківський — 10 000 грн;

Київський — 7 000 грн.

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

Салтівський — 6 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові за районами - грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 6 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (170) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові станом на грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову

На відміну від одно- та двокімнатних квартир, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Харкові все-таки мала певну динаміку, але не в розрізі одного місяця. Проте з листопада на грудень 2025 ціна на оренду фактично впала з 10 000 до 9 000 грн за місяць (на 10%).

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові (синій графік) - грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:

Шевченківський (центр міста) — 14 000 грн;

Київський — 10 000 грн.

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Салтівському районі – 7 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові за районами - грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 5 000 – 10 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (120) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові, інфографіка: ЛУН Статистика

