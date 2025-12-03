- Категория
Цены на аренду квартир в Харькове в декабре 2025 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на декабрь 2025 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в декабре 2025 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду однокомнатных выросла на 13%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 8%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 13%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало декабря 2025 аренда однокомнатных квартир в Харькове не изменились. Так, если в ноябре за месяц аренды "однушки" пришлось заплатить 4500 грн, то в декабре цена осталась прежней.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости вообще отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом.
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Шевченковский (центр города) — 6 000 грн;
В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в декабре 2025 относятся:
- Слободской — 5 000 грн;
- Холодногорский — 4 500 грн;
Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагается в районе:
- Немышлянский — 4 000 грн;
- Салтовский — 4 000 грн;
- Индустриальный — 4 000 грн;
- Киевский — 4 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 5 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (281) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало декабря 2025 аренда двухкомнатных квартир в Харькове также не изменилась, если опираться на данные ЛУН Статистика.
Так как в начале ноября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляла 6 500 грн, то в начале декабря цена осталась такой же.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Шевченковский — 10 000 грн;
- Киевский — 7 000 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Салтовский — 6 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 6 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (170) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову
В отличие от одно- и двухкомнатных квартир средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове все же имела определенную динамику, но не в разрезе одного месяца. Однако с ноября на декабрь 2025 г. цена на аренду фактически упала с 10 000 до 9 000 грн в месяц (на 10%).
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:
- Шевченковский (центр города) — 14 000 грн;
- Киевский — 10 000 грн.
Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Салтовском районе – 7 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 5 000 – 10 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (120) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
