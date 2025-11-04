- Категорія
Ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на листопад 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у листопаді 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2025
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у листопаді 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні шість місяців ціна на оренду однокімнатних зросла на 13%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 17%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 25%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок листопада 2025 року оренда однокімнатних квартир у Харкові залишилася такою ж, як і минулого місяця. Так, якщо у жовтні за місяць оренди “однушки” довелося заплатити 4500 грн, то в листопаді ціна була такою самою.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості взагалі вирізняється більш низькими цінами, якщо порівнювати, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Шевченківський (центр міста) — 5 500 грн;
Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у листопаді 2025 відносяться:
- Слобідський — 5 000 грн;
- Холодногірський — 5 000 грн;
- Немишлянський — 4 500 грн;
Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:
- Салтівський — 4 220 грн;
- Індустріальний — 4 220 грн;
- Київський — 4 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 5 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (256) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок листопада 2025 року оренда двокімнатних квартир у Харкові також не змінилися, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Тож, як на початку жовтня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Харкові становила 7 000 грн, то на початку листопада ціна була такою самою.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Шевченківський — 8 500 грн;
- Київський — 8 500 грн.
Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:
- Салтівський — 6 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 6 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (164) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову
Так само, як і в одно- та двокімнатних квартир, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Харкові залишилася в стабільній точці. Тобто, як у жовтні, так і в листопаді середня ціна за оренду “трьошки” становила 10 000 грн на місяць, якщо спиратися на ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:
- Шевченківський (центр міста) — 16 000 грн.
Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 10 000 грн, а найбюджетніші варіанти можна знайти у Салтівському районі – 7 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 5 000 – 10 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (101) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
