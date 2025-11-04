Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2025 (инфографика)

Редакция Delo.ua обрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на ноябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в ноябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду однокомнатных выросла на 13%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 25%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало ноября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Харькове осталась такой же, как и в прошлом месяце. Так, если в октябре за месяц аренды "однушки" пришлось заплатить 4500 грн, то в ноябре цена была такой же.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове (желтый график) – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости вообще отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом.

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Шевченковский (центр города) — 5 500 грн;

В то же время к районам с более низкими ценами на аренду квартир в ноябре 2025 относятся:

Слободской — 5 000 грн;

Холодногорский — 5 000 грн;

Немышлянский — 4 500 грн;

Наиболее бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районе:

Салтовский — 4 220 грн;

Индустриальный — 4 220 грн;

Киевский — 4 000 грн.



Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Харькова – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 5 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (256) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало ноября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Харькове также не изменилась, если опираться на данные ЛУН Статистика. Итак, как в начале октября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляла 7 000 грн, то в начале ноября цена была такой же.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове (красный график) - ноябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове по районам

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

Шевченковский — 8 500 грн;

Киевский — 8 500 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Салтовский — 6 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове по районам – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 6 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (164) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на ноябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову

Так же, как и у одно- и двухкомнатных квартир, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове осталась в стабильной точке. То есть как в октябре, так и в ноябре средняя цена за аренду "трешки" составляла 10 000 грн в месяц, если опираться на ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове (синий график) – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры выступает:

Шевченковский (центр города) — 16 000 грн.

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе — 10 000 грн, а самые бюджетные варианты можно найти в Салтовском районе – 7 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове по районам – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 5 000 – 10 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (101) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове, инфографика: ЛУН Статистика

