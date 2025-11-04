- Категория
Цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2025 (инфографика)
Редакция Delo.ua обрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на ноябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в ноябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2025
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в ноябре 2025
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду однокомнатных выросла на 13%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 25%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало ноября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Харькове осталась такой же, как и в прошлом месяце. Так, если в октябре за месяц аренды "однушки" пришлось заплатить 4500 грн, то в ноябре цена была такой же.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости вообще отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом.
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Шевченковский (центр города) — 5 500 грн;
В то же время к районам с более низкими ценами на аренду квартир в ноябре 2025 относятся:
- Слободской — 5 000 грн;
- Холодногорский — 5 000 грн;
- Немышлянский — 4 500 грн;
Наиболее бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районе:
- Салтовский — 4 220 грн;
- Индустриальный — 4 220 грн;
- Киевский — 4 000 грн.
-
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 5 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (256) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало ноября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Харькове также не изменилась, если опираться на данные ЛУН Статистика. Итак, как в начале октября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляла 7 000 грн, то в начале ноября цена была такой же.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове по районам
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Шевченковский — 8 500 грн;
- Киевский — 8 500 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Салтовский — 6 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 6 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (164) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову
Так же, как и у одно- и двухкомнатных квартир, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове осталась в стабильной точке. То есть как в октябре, так и в ноябре средняя цена за аренду "трешки" составляла 10 000 грн в месяц, если опираться на ЛУН Статистика.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры выступает:
- Шевченковский (центр города) — 16 000 грн.
Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Киевском районе — 10 000 грн, а самые бюджетные варианты можно найти в Салтовском районе – 7 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 5 000 – 10 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (101) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
