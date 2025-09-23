- Категорія
Ціни на оренду квартир у Харкові у вересні 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на вересень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у вересні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у вересні 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир фактично не змінилася, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 9%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 25%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок вересня 2025 року оренда однокімнатних квартир у Харкові не зазнала змін, у порівнянні з минулим місяцем.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості взагалі вирізняється більш низькими цінами, якщо порівнювати, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Шевченківський (центр міста) — 5 500 грн;
Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у вересні 2025 відносяться:
- Слобідський — 4 500 грн;
- Холодногірський — 4 300 грн;
- Немишлянський — 4 000 грн;
- Салтівський — 4 000 грн;
- Індустріальний — 4 000 грн.
Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:
- Київський — 3 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Харкові становить 3 000 – 4 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (312) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас згідно з даними M2bomber, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 560 грн і за такою ціною здається 25% однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок вересня 2025 року оренда двокімнатних квартир у Харкові також не особливо змінилася, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Тож, як на початку серпня, так і на початку вересня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Харкові становить 6 000 грн.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Шевченківський — 8 000 грн;
- Київський — 7 000 грн.
За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2025, до якого належать район:
- Немишлянський — 5 000 грн.
Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:
- Салтівський — 4 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Харкові становить 4 000 – 6 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (214) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову
На відміну від одно- та двокімнатних квартир, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Харкові все-таки мала певну динаміку, але не в розрізі одного місяця. Проте з липня по вересень 2025 ціна на оренду фактично не змінювалася.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:
- Шевченківський (центр міста) — 15 000 грн.
Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Салтівському районі – 6 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 5 000 – 10 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (105) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.