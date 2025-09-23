Цены на аренду квартир в Харькове в сентябре 2025 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на сентябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в сентябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в сентябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир фактически не изменилась, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 9%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 25%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало сентября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Харькове не претерпела изменений по сравнению с прошлым месяцем.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове – сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом.

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Шевченковский (центр города) — 5 500 грн;

Одновременно к районам с более низкими ценами на аренду квартир в сентябре 2025 относятся:

Слободской — 4 500 грн;

Холодногорский — 4 300 грн;

Немышлянский — 4 000 грн;

Салтовский — 4 000 грн;

Индустриальный — 4 000 грн.

Наиболее бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районе:

Киевский — 3 500 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Харькова - сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Харькове составляет 3 000 – 4 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (312) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Одновременно согласно данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Харькове составляет 4 560 грн и по такой цене сдается 25% однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на 2025 год, инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало сентября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Харькове также не особо изменилась, если опираться на данные ЛУН Статистика. Так, как в начале августа, так и в начале сентября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляет 6 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове - сентябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове по районам

Наиболее дорогими районами в этот раз выступают:

Шевченковский — 8 000 грн;

Киевский — 7 000 грн.

За ними идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2025, к которому относится район:

Немышлянский — 5 000 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Салтовский — 4 500 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове по районам - сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 6 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (214) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову

В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове все-таки имела определенную динамику, но не в разрезе одного месяца. Однако с июля по сентябрь 2025 цена на аренду фактически не изменялась.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове - сентябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Наиболее дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры выступает:

Шевченковский (центр города) — 15 000 грн.

Квартиры из среднего ценового сегмента больше всего предлагают в Салтовском районе – 6 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове по районам - сентябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 5 000 – 10 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (105) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.