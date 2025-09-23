- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир в Харькове в сентябре 2025 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на сентябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в сентябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в сентябре 2025
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир фактически не изменилась, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 9%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 25%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало сентября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Харькове не претерпела изменений по сравнению с прошлым месяцем.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова
Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами, если сравнивать, например, с Киевом или Львовом.
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Шевченковский (центр города) — 5 500 грн;
Одновременно к районам с более низкими ценами на аренду квартир в сентябре 2025 относятся:
- Слободской — 4 500 грн;
- Холодногорский — 4 300 грн;
- Немышлянский — 4 000 грн;
- Салтовский — 4 000 грн;
- Индустриальный — 4 000 грн.
Наиболее бюджетные цены на аренду квартиры предлагаются в районе:
- Киевский — 3 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Харькове составляет 3 000 – 4 000 грн.
То есть, наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (312) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Одновременно согласно данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Харькове составляет 4 560 грн и по такой цене сдается 25% однокомнатных квартир.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову
По состоянию на начало сентября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Харькове также не особо изменилась, если опираться на данные ЛУН Статистика. Так, как в начале августа, так и в начале сентября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Харькове составляет 6 000 грн.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове по районам
Наиболее дорогими районами в этот раз выступают:
- Шевченковский — 8 000 грн;
- Киевский — 7 000 грн.
За ними идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2025, к которому относится район:
- Немышлянский — 5 000 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Салтовский — 4 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Харькове составляет 4 000 – 6 000 грн.
То есть, наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (214) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову
В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Харькове все-таки имела определенную динамику, но не в разрезе одного месяца. Однако с июля по сентябрь 2025 цена на аренду фактически не изменялась.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Наиболее дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры выступает:
- Шевченковский (центр города) — 15 000 грн.
Квартиры из среднего ценового сегмента больше всего предлагают в Салтовском районе – 6 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 5 000 – 10 000 грн.
То есть, наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (105) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.