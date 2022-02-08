ФГИ за 90 млн грн продал здание "Одесского НИИ телевизионной техники" — в числе покупателей сын нардепа Палицы

Прошел онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса недействующего "Одесского научно-исследовательского института телевизионной техники", стартовая цена составляла чуть более 35 млн грн. Победителем стало ООО “Буковель”. Об этом сообщает Фонд госимущества Украины.

На этот объект приватизации на открытых торгах претендовали пятеро участников. В результате они увеличили цену в 2,6 раза по сравнению со стартовой — до 90 млн грн.

Научно-исследовательский институт не работает уже четыре года. Его девятиэтажное здание расположено недалеко от центра Одессы. Оно постепенно разрушалось, и только приватизация может дать новую жизнь этой недвижимости.

Победитель торгов теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Одесский научно-исследовательский институт телевизионной техники" будет считаться завершенным.

Среди условий приватизации указаны недопущение увольнения работников предприятия по инициативе покупателя или уполномоченного им органа в течение 6 месяцев, а также погашение всех задолженностей в течение 30 дней после перехода права собственности на объект приватизации.

База данных компаний YouControl называет владельцами ООО "Буковель" с уставным капиталом 665,8 млн грн кипрскую Тинарето Холдингс ЛТД и Оксану Палицу. Конечными бенефициарами указаны Оксана и Захар Палица — бывшая супруга и сын нардепа Палицы.

Напомним, по информации СМИ, единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш" (Киев) купил депутат Киевского городского совета от партии "Евросолидарность" Игорь Баленко. Но при этом он отрицает, что имеет отношение к сделке.

В феврале 2022 года Фонд государственного имущества также продал на онлайн-аукционе единый имущественный комплекс Одесского завода шампанских вин. Предприятие фактически не функционировало последние четыре года из-за необходимости безотлагательной модернизации технического оснащения.