Ипотека в Украине: за год количество кредитов на жилье выросло вдвое

В ноябре 2021 года 22 банка выдали 1 тысячу 25 ипотечных кредитов на общую сумму 845 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), всего за 11 месяцев 2021 года банки выдали 9,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 7,9 млрд грн.

По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году новое ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза в денежном измерении.

В Нацбанке отмечают, что новые кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным двигателем рынка: в ноябре их доля составляла около 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов.

При этом рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять наиболее активных банков заключили 90% новых сделок.

По данным НБУ, средняя сумма договора в ноябре выросла до 824,8 тысячи грн по сравнению с 803,9 тысячи грн в октябре.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в ноябре 15,5% на первичном рынке и 13,5% – на вторичном. Несмотря на то что в ноябре по сравнению с октябрем ставки несколько выросли, с начала года они все же снизились на 1,4 на 0,4 процентных пункта соответственно.

В НБУ подчеркнули, что ежемесячные результаты опроса банков – самооценка банками собственных ипотечных портфелей. Поэтому они могут не совпадать с официальной статистикой, размещенной на страницах официального Интернет-представительства Национального банка в разделе "Статистика".

Различия обусловлены прежде всего использованием банками управленческой отчетности для целей составления таблицы данных по ипотечным портфелям. Такой подход точнее отражает тип залога по кредиту, а значит, и сущность классификации кредитов.

Напомним, 1 декабря президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде заявил о запуске программы "Украинская мечта" с выдачей кредитов по ставке 5%.

Ранее Кабинет министров уже внес в программу "Доступная ипотека 7%" изменения, которые потенциально расширяют возможности для желающих ей воспользоваться. Так, в нее включили физических лиц-предпринимателей с годовым доходом до 50 млн грн.

Новые условия позволят таким мелким предпринимателям получать беззалоговые кредиты в сумме до 1 млн грн с их компенсацией государством до уровня ставки 12%. Участники рынка недвижимости оценили, что новые условия могут увеличить количество выданных кредитов на 10-15%.

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