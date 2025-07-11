Оренда житла у Франції – ціни, правила та нові тренди у 2025 році

Франція – країна з багатовіковою історією, потужною економікою та високою якістю життя, що робить її привабливою для експатів, студентів та спеціалістів з усього світу, включно з українцями. Завдяки розвиненій інфраструктурі, престижним університетам та сталому розвитку економіки Франція приваблює не лише туристів, а й експатів з усього світу. Особливо це стосується українців, які активно винаймають квартири у великих містах або регіональних центрах. Про особливості ринку нерухомості та оренди житла у Франції читайте в новому матеріалі на Delo.ua , онлайн-медіа про бізнес, інвестиції та економіку.

Нерухомість у Франції: ключові фактори

Франція залишається однією з провідних країн світу за рівнем привабливості для іноземців. Міста з розвиненою інфраструктурою, університетами та діловими центрами приваблюють попит на оренду житла у Франції, особливо серед тих, хто шукає баланс між комфортом, якістю та можливостями.

Найвищі ставки – традиційно у Парижі, Ліоні та Ніцці. Водночас великою популярністю користуються такі міста, як Бордо, Тулуза, Гренобль, Монпельє, Лілль та Страсбург – як культурні, університетські та логістичні центри.

Юридичні аспекти та особливості оренди житла у Франції

Орендні відносини у Франції регулюються Законом «Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989», який передбачає права й обов'язки обох сторін. Основні умови договору оренди (bail d'habitation) включають:

опис об'єкта оренди;

розмір орендної плати;

депозит (dépôt de garantie);

умови оплати комунальних послуг;

терміни та умови розірвання.

Найчастіше договір укладають на 3 роки (для приватних орендодавців) або 6 років (для компаній) із можливістю продовження. У великих містах також поширена короткострокова оренда житла у Франції, особливо у студентських районах. Орендар має право зареєструватися за адресою орендованого житла, що важливо для оформлення документів у Франції.

Де і як шукати житло у Франції?

seloger.com – провідний портал французької нерухомості;

leboncoin.fr – аналітика та широкий вибір оголошень;

pap.fr – оренда напряму від власників;

Facebook-групи для українців або експатів.

Агенції зазвичай беруть комісію у розмірі 1 місячної орендної плати + ПДВ, але це гарантує законність угоди та мінімізує ризики. Іноземцям рекомендовано звертатися до агентств через стандарти перевірки документів.

Як влаштовані квартири у Франції

Оренда житла у Франції здебільшого передбачає як мебльовані (meublé), так і немебльовані (non meublé) квартири. При пошуку варто звертати увагу на такі характеристики:

chauffage collectif/individuel – централізоване або індивідуальне опалення

charges comprises/non comprises – чи включені комунальні послуги

cuisine équipée – обладнана кухня (плита, холодильник, пральна машина)

ascenseur – наявність ліфта

parking – паркомісце

Найпоширеніші типи житла: Studio (студія), T2 (двокімнатна з окремою спальнею), Colocation (оренда кімнати у спільному будинку).

Фінансові аспекти та планування бюджету

Перед заселенням орендар сплачує декілька обов'язкових платежів, які потрібно закласти в початковий бюджет. Загальна сума може бути значною, тому важливо мати достатню суму готівки на момент підписання договору.

Депозит (dépôt de garantie)

Зазвичай еквівалент 1 місяця орендної плати для немебльованих квартир та 2 місяці для мебльованих. Ця застава повертається в повному обсязі після закінчення договору за умови відсутності пошкоджень майна та боргів по комунальних платежах.

Страхування житла (assurance habitation)

Обов'язкове страхування, яке коштує приблизно €10–20/міс. Покриває відповідальність орендаря за можливі пошкодження.

Оплата за електроенергію, воду, газ, інтернет

Електроенергія, газ та вода коштують приблизно €80–150/міс залежно від розміру житла та сезону. Високошвидкісний інтернет може коштувати від €25–40/міс.

Загальна сума комунальних витрат може становити €100–200/міс залежно від розміру житла та сезону.

Скільки коштує оренда житла у Франції?

Згідно з даними SeLoger (станом на 2025 рік), середні ціни на оренду житла у Франції становлять:

студія: €600–1,200 на місяць

1-кімнатна квартира: €700–1,800

2-кімнатна квартира: €900–2,200

3-кімнатна: €1,200–2,600

Комунальні витрати становлять у середньому €100–200/міс залежно від міста та сезону.

Париж: столиця з найвищими ставками

Найвищі ціни на оренду житла у Франції – у Парижі. У центральних районах вартість однокімнатної квартири сягає €1,200–2,200/міс. Середня орендна плата по місту становить €1,800/міс. Більш доступні варіанти можна знайти у периферійних районах.

Ліон: друге за величиною місто

У Ліоні оренда житла обійдеться у €750–1,700/міс. Місто популярне серед українських ІТ-фахівців завдяки розвиненому технологічному сектору та близькості до Швейцарії.

Бордо та Ніцца: престижні регіональні центри

У Бордо ціни тримаються на рівні €700–1,400/міс. Ніцца пропонує схожі ціни з високою якістю життя та близькістю до моря – €800–2,000/міс.

Тулуза, Гренобль, Монпельє: університетські центри

У цих містах ціни становлять €600–1,200/міс. Ці міста залишаються більш доступними варіантами, особливо привабливими для студентів і молодих спеціалістів.

Лілль, Ренн, Страсбург: бюджетні альтернативи

У цих містах оренда становить €500–1,000/міс. Вони пропонують житло з добрими умовами для життя та розвиненою інфраструктурою.

Оренда житла у Франції залишається актуальною для українців, які прагнуть поєднати якісну освіту, стабільну економіку та високу якість життя. Високі ціни в Парижі змушують дедалі більше людей шукати альтернативи у регіонах, де доступне житло та добрі умови для життя. У 2025 році оренда житла у Франції залишається однією з найбільш конкурентних у Європі.