Ремонт квартири у 2026 році: скільки грошей потрібно закласти у бюджет

Купівля квартири на первинному ринку дедалі частіше вимагає від покупців розрахунку повного бюджету, де ціна квадратного метра — це лише початкова цифра. Через зростання собівартості будівництва та курсові коливання реальні витрати на оздоблення житла можуть суттєво змінити фінансову картину. Іноді ремонт обходиться в суму, порівнянну з третиною чи навіть половиною вартості самої квартири. Скільки реально коштує ремонт у 2026 році і чи варто обирати квартиру з готовим оздобленням — розібралася команда Dilo на основі дослідження ринку.

Чому ціна квадратного метра — це ще не весь бюджет

Напередодні осінньо-зимового сезону 2026/27 років покупцям дедалі важливіше оцінювати повну вартість майбутнього житла. Тобто не лише ціну квартири, а й витрати на ремонт, меблі та побутову техніку. На цьому наголошує комерційна директорка будівельної компанії Gazda Маріанна Бігунець.

За оцінкою Бігунець, у першому півріччі 2026 року ціни пропозицій на первинному ринку житла зросли на 5–10%. Серед чинників подорожчання вона називає послаблення гривні та збільшення собівартості будівництва. Водночас цей діапазон варто сприймати як оцінку, наведену експерткою з посиланням на дані НБУ, а не як однакове зростання цін у всіх регіонах України.

Скільки коштує ремонт за категоріями

За оцінками аналітиків Gazda, до кінця 2026 року орієнтовна вартість ремонту в новобудові становитиме:

Рівень ремонту Вартість за м² Базовий 9–14 тис. грн Середній 15–19 тис. грн Складний і дорожчий 22–30 тис. грн

Ці суми охоплюють ремонтні роботи й матеріали, але не включають меблі та побутову техніку. Для квартири площею 50 м² це означає такі орієнтовні витрати:

450–700 тис. грн — за базовий ремонт;

750–950 тис. грн — за ремонт середнього рівня;

1,1–1,5 млн грн — за складніше та дорожче оздоблення.

Але це розрахункові бюджети, а не фіксовані ринкові тарифи. Остаточна сума залежатиме від міста, стану квартири, вибору матеріалів і комплектації.

Реальний кейс: на що пішло майже 700 тисяч гривень

Орієнтовні розцінки аналітиків доповнює конкретний приклад із практики. Киянка Валерія разом із чоловіком придбала квартиру площею 67 м² приблизно за рік до публікації історії та витратила на основні ремонтні роботи й матеріали майже 700 тис. грн. Меблі та побутова техніка до цієї суми не входили. Про це повідомили в УНІАН.

За оприлюдненою розбивкою, витрати були такими:

плитка для коридору та санвузла розміром 1200 × 600 мм — 56 тис. грн ;

вбудовані змішувачі кольору «сатин» — 44 тис. грн ;

чотири двері прихованого монтажу під фарбування з фурнітурою та встановленням — 106 тис. грн ;

клейовий кварц-вініл для підлоги — 63 тис. грн ;

матеріали для фарбування стін, зокрема 30 літрів фарби, — 55 тис. грн , робота — 192 тис. грн . Загалом на фарбування витратили близько 247 тис. грн ;

сантехніка, інженерні компоненти та супутні роботи — 170 тис. грн . До цієї статті увійшли труби, система фільтрації, гіпсокартон, датчики витоку, система зворотного осмосу, редуктори, крани, витяжки, стяжка підлоги, доставка матеріалів і вивезення будівельного сміття.

Наведені статті витрат у сумі становлять приблизно 686 тис. грн, що відповідає заявленим майже 700 тис. грн.

Тобто ремонт легко може перетворитися на бюджетну чорну діру, і цей приклад показує, як саме. Окремі рішення щодо оздоблення та інженерного оснащення здатні роздути кошторис до небачених розмірів.

Найбільшою статтею витрат у наведеній розбивці стало фарбування стін, а разом із сантехнікою та супутніми роботами на ці дві категорії пішло понад 400 тис. грн. Утім, це історія конкретних власників, а не середня температура по палаті. Зрештою, остаточна сума залежить від площі, обраних матеріалів і складності робіт.

Квартира з готовим ремонтом: що перевірити перед купівлею

Можна обрати альтернативу самостійному ремонту, тобто купити житло з уже готовим оздобленням. Такий варіант скорочує час до заселення й дає змогу точніше спланувати бюджет, але заздалегідь потрібно з'ясувати, що саме входить у комплектацію. Перед купівлею варто оцінити

оздоблення стін і підлоги,

міжкімнатні двері,

сантехніку та електрофурнітуру,

освітлення,

кухонну зону та побутову техніку.

загальний стан будинку.

Готове оздоблення цінне не саме по собі, а як спосіб знизити ризики. Тобто покупець отримує чіткіший бюджет, швидше заселення й меншу залежність від вартості робіт та матеріалів. Проте ці переваги мають іти в парі з якісною інженерією та готовністю всього будинку до опалювального сезону. Інакше економія на ремонті взимку може обернутися проблемами з комунікаціями.

На що звернути увагу, якщо отримуєте субсидію

Але за ремонтними клопотами варто не забути про такий нюанс, як житлова субсидія. Пенсійний фонд України, призначаючи її, зважає не лише на доходи, а й на великі покупки та окремі фінансові операції.

Підставою для відмови в субсидії може стати велика покупка або оплата послуг на суму понад 100 тис. грн протягом останніх 12 місяців. Це стосується, зокрема, придбання нерухомості, автомобіля, будматеріалів та інших товарів довгострокового вжитку. Під правило також підпадає одноразова оплата робіт чи послуг, якщо вона перевищує встановлений поріг.

Водночас усе залежить від конкретної операції та винятків, які передбачає законодавство. Для тих, хто планує масштабний ремонт, це не дрібниця. Купівля матеріалів або одноразова оплата робіт на суму понад поріг здатна позбавити родину допомоги.

Одержувачі субсидії мусять протягом 30 календарних днів повідомляти Пенсійний фонд про визначені правилами зміни, зокрема про великі покупки. Тож перш ніж витрачати значні кошти, перевірте, як це вплине на право вашого домогосподарства на субсидію, за офіційними роз'ясненнями ПФУ та порядком повідомлення про зміни.

Купуючи квартиру в 2026 році, рахуйте не лише квадратні метри: ремонт варто закласти окремою статтею. Для 50 кв. м він може додати від 450 тис. до 1,5 млн грн залежно від рівня оздоблення. Навіть помірний на вигляд ремонт із якісною сантехнікою, дверима прихованого монтажу та акуратним фарбуванням швидко наближається до верхньої межі.

Готове оздоблення може спростити заселення, але комплектацію й стан будинку треба перевіряти. А тим, хто отримує субсидію, варто пам'ятати, що великі ремонтні витрати можуть вплинути на право на неї.