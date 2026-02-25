Попит на готові квартири в новобудовах зростає: головні причини

Роками на первинному ринку в Україні діяла стандартна схема: квартири в новобудовах продавали без ремонту, а внутрішнє оздоблення була вже клопотом самого покупці. Квартири з ремонтом були привілеєм вторинного ринку. Але у 2025 році ця логіка почала змінюватися, і доволі стрімко. Читайте на Delo.ua чому попит на готові квартири в новобудовах зростає, які чинники за цим стоять і чого очікувати у 2026 році.

Цифри, які говорять самі за себе

За даними аналітичного дослідження девелоперської компанії «Інтергал-Буд», якщо у 2023 році запити на квартири з ремонтом від забудовника становили лише 15–20%, то вже у 2025 році їхня частка піднялася до 35–45%. У 2026 році показник може сягнути 40–45%.

Попит випереджає пропозицію. Проаналізувавши понад 2 523 тисячі оголошень від забудовників і агентств нерухомості на профільних сайтах, аналітики компанії виявили: лише близько 4% житлових комплексів у Києві пропонують готові квартири з ремонтом від забудовника.

Така диспропорція між попитом і пропозицією безпосередньо впливає на динаміку ринку: готові до проживання квартири купують у середньому на 20–30% швидше, ніж «сирі» помешкання, а їхня ціна відповідно вища на 20–30%.

Чому покупці обирають готові квартири

Головна причина — непередбачуваність витрат на ремонт. У 2025 році вартість ремонтних робіт зросла майже на 6%, а матеріали та послуги подорожчали на 10–30%. Найбільше зросли ціни на

плитку, сантехніку та ламінат;

фарби, гіпсокартон та утеплювачі.

Паралельно ринок праці у будівельній сфері переживає серйозний дефіцит кадрів. На початку 2026 року в Україні було відкрито понад 150 тисяч вакансій у галузі, а нестача штукатурів, плиточників, електриків і сантехніків сягає 30–45%. Знайти бригаду — вже окреме завдання, яке займає час і нерви.

Додатковим чинником стали блекаути. За даними Ukrenergo та DTEK, у Києві протягом 2024 року графіки відключень діяли майже 10 місяців, загалом понад 1 950 годин обмеженого електропостачання.

У другій половині 2025 року відключення повернулися (600–800 годин), а на початку 2026-го зафіксовано ще близько 300–400 годин аварійних обмежень. У таких умовах ремонт може подорожчати на 12–18%, а його тривалість розтягнутися до 4–16 місяців.

Саме тому квартира з готовим ремонтом, це не лише фіксований бюджет, а й прогнозований термін заселення. Генератори на будівельних майданчиках дозволяють продовжувати роботи навіть під час відключень, що дає забудовникам суттєву перевагу перед приватними ремонтними бригадами.

Роль «єОселі» у зростанні попиту

Значну частину попиту на квартири з ремонтом формує державна програма «єОселя». Понад 50% запитів у забудовників у межах програми припадають саме на житло з готовим оздобленням. Так, покупці воліють включити вартість ремонту до суми іпотечного кредиту, щоб не витрачати власні кошти після заселення.

Що відбувається з цінами на первинному ринку

Паралельно із зростанням попиту на готові квартири зростають і ціни на первинному ринку загалом. За даними порталу ЛУН, у 2025 році середня ціна за квадратний метр у новобудовах суттєво зросла в багатьох регіонах:

Одеса — +16,29%;

Хмельницький — +14,2%;

Луцьк, Житомир, Тернопіль — +12%;

Івано-Франківськ, Чернігів — +10%;

Львів — +6%.

Середня ціна на первинному ринку Києва у 2025 році становила близько $2 011 за кв. м — зростання на 3,3% у доларовому еквіваленті порівняно з попереднім роком.

Від старту продажу до здачі об'єкта ціна може зрости на 15–25% — що робить ранній вхід у проєкт фінансово привабливим, але потребує ретельного вибору забудовника.

Головні причини зростання цін такі: подорожчання енергоресурсів та будівельних матеріалів, порушення логістичних ланцюгів внаслідок війни, дефіцит робочої сили та загальний інфляційний тиск.

За прогнозом НБУ, у 2026 році інфляція сповільниться до 7,5% наприкінці року, а зростання реального ВВП становитиме 1,8%. Відновлення економіки залишатиметься стриманим через безпекові ризики та наслідки руйнувань енергосектору.

Що змінюється у запитах покупців

Окрім готовності до ремонту, змінюються й вимоги до самих житлових комплексів. Дедалі більше покупців надають перевагу масштабним проєктам із закритою територією, підземним паркінгом, зонами для відпочинку та дитячою інфраструктурою. Зростає попит на однокімнатні, двокімнатні та смарт-квартири, а також на планування з відкритими терасами та просторими балконами.

На вторинному ринку картина схожа: понад 60% угод припадає на квартири зі свіжим ремонтом, тоді як об'єкти, що ремонтувались давно, продаються довше та нерідко вимагають знижки.

Які зміни очікуються на подальший рік

Керівник аналітичного відділу «Інтергал-Буд» Дмитро Ізмайлов для порталу Delo.ua прогнозує, що у 2026 році попит на квартири з ремонтом від забудовника може зрости до 45%, а на вторинному ринку — до 65–70% на житло з якісним оздобленням. За його словами, покупці дедалі частіше обирають не квадратні метри, а готовий продукт із зрозумілою економікою, тобто квартиру, в яку можна заїхати майже одразу після здачі новобудови.

Серед покупців також зростає інтерес до придбання нерухомості загалом: за результатами опитувань платформи ОЛХ, 31% українців планують придбати нерухомість у 2026 році, ще 28% розглядають купівлю у найближчі 1–3 роки, а 14% — протягом 3–5 років. Попит є, тож і ринок поступово адаптується до нових реалій.