Купувати чи чекати: прогноз ринку нерухомості на весну 2026

Ринок нерухомості 2026 формується на основі трендів, які визначили 2025 рік, як період остаточної адаптації до воєнних умов. Житловий ринок в Україні продовжує змінюватися: ціни зростають у безпечних регіонах, а пріоритети покупців та орендарів стають більш раціональними та прорахованими. Читайте на Delo.ua , які тенденції визначали минулий рік і чого очікувати від купівлі та оренди у 2026 році. Зверніть увагу: даний матеріал має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. Усі дані та прогнози наведено для ознайомлення. Перед прийняттям будь-яких рішень щодо купівлі, продажу або оренди нерухомості рекомендуємо проконсультуватися з фахівцями та провести власний аналіз ринку.

2025 рік: ринок ожив у безпечніших регіонах

Минулий рік виявився помітно активнішим у сегменті купівлі житла порівняно з 2024-м. Найбільше угод укладали в регіонах із відносно стабільною безпековою ситуацією, зокрема в тилових обласних центрах. У більш безпечних областях нерухомість України демонструвала значно активнішу динаміку, ніж торік.

Тут зіграв свою роль і відкладений попит: частина людей очікує, що після завершення війни ціни підуть угору, а тому вирішує не відкладати покупку далі. Другий важливий чинник — внутрішньо переміщені особи, які дедалі частіше переходять від оренди до купівлі, особливо в містах, де вони вже кілька років живуть і працюють.

Тому 2025-й рік вважається періодом остаточної адаптації ринку до воєнних умов. Якщо у 2022-му – на початку 2023 року рішення часто ухвалювалися під тиском страху й необхідності швидко продати активи, то у 2024–2025 роках попит став зваженим. Тепер покупці заходять в угоди з розумінням мети, як-то власне проживання, переїзд або довгострокове збереження капіталу. Ринок нерухомості 2026 успадковує саме цей раціональний підхід.

Найактивніші міста та регіони

Найактивнішими містами з точки зору купівлі та оренди залишаються

Київ,

Львів,

Ужгород,

Луцьк,

Тернопіль,

Івано-Франківськ.

Тут динаміка більш прогнозована. Інформаційні хвилі впливають слабше, ніж реальні економічні фактори — платоспроможність населення, доступність кредитування, стан ринку праці та відновлення бізнес-активності в містах, що приймають ВПО.

Попри воєнний стан, ракетні обстріли та складну ситуацію в енергосистемі, нерухомість України у 2025 році зростала, особливо в західних регіонах та столиці. Це створює основу для розвитку на ринку нерухомості 2026 року.

Як зростали ціни у 2025 році

У 2025 році в доларовому еквіваленті спостерігалося помірне, але стабільне зростання цін:

на первинному ринку житло здорожчало орієнтовно на 9–10%,

на вторинному ринку зростання було стриманішим — у середньому на 4–6%, хоча в окремих регіонах (зокрема Київ та західні області) темпи були значно вищими.

Окремий тренд, який посилився на тлі атак по енергетичній інфраструктурі: енергонезалежність перетворилася на новий стандарт.

Покупці та орендарі частіше обирають житло з автономним живленням та газопостачанням. Також через щільну забудову, високі ціни та безпекові ризики у мегаполісах українці активніше дивляться на міста-сателіти великих центрів. Для Києва серед таких напрямків називають Ірпінь, Бучу, Софіївську Борщагівку, Вишгород.

Регіональні відмінності цін

У 2025 році найбільшим попитом користувалося вторинне житло, особливо в центральних і західних регіонах. Найбільше зростання попиту зафіксували в Закарпатській області — +83% у порівнянні з груднем 2024 року. Середній відсоток зростання попиту по Україні становить орієнтовно 29%. Найбільш популярними для придбання залишаються столиця та Київська область, а також великі міста, як Одеса, Вінниця, Львів та Дніпро.

Середня вартість квадратного метру в новобудові в Україні

Інфографіка: dom.ria.com

У грудні 2025 року середня ціна квадратного метра у новобудовах була майже на 10% вищою, ніж рік тому. Лідером за ціною залишається:

Київ — близько 1 445 доларів за м² (+8%).

Львівська область — 1 188 доларів за м² (+9%).

У Кіровоградській області середня ціна — 1 156 доларів, і саме тут житло подорожчало найбільше — на 12%.

Дніпропетровська область утримує середню ціну на рівні 1 122 доларів за м² (+4%).

Ціни на вторинному ринку за кількістю кімнат

Аналітика від DIM.RIA демонструє чітку залежність вартості від кількості кімнат і регіону. Найвищі середні ціни на нерухомість України у 2025 році спостерігалися здебільшого в столиці та західних регіонах.

Однокімнатні квартири

Сегмент однокімнатних квартир традиційно залишається найбільш доступним для молодих сімей та інвесторів, які орендують житло. Саме тут ціни показали найбільш стабільну динаміку зростання.

Київ — $98 000 (+12%),

Львівська область — $74 000 (+6%),

Івано-Франківська область — $68 000 (+29%),

Закарпатська область — $68 000 (+9%).

Вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Україні

Інфографіка: dom.ria.com

Двокімнатні квартири

Двокімнатні квартири користуються найвищим попитом серед сімей із дітьми та тих, хто планує довгострокове проживання. У цьому сегменті столиця показала найбільше зростання вартості:

Київ — $144 000 (+35%),

Львівська область — $99 000 (+7%),

Закарпатська область — $92 000 (+12%),

Івано-Франківська область — $80 000 (+15%).

Вартість двокімнатної квартири на вторинному ринку в Україні

Інфографіка: dom.ria.com

Трикімнатні квартири

Трикімнатне житло залишається найдорожчим сегментом і часто розглядається як довгострокова інвестиція або житло для великих сімей. Київ і тут значно випереджає інші регіони за абсолютними показниками:

Київ — $195 000 (+53%),

Львівська область — $110 000 (+8%),

Чернівецька область — $93 000 (+1%),

Івано-Франківська область — $88 600 (+18%).

Вартість трикімнатної квартири на вторинному ринку в Україні

Інфографіка: dom.ria.com

Тож Київ і Львів залишаються лідерами за абсолютними цінами, а Закарпаття стало фаворитом року за темпами зростання, де попит випереджає пропозицію. Активними також виявилися західні міста (Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне) та центральні регіони (Вінниця, Житомир, Хмельницький).

Східні та прифронтові регіони

Східні та прифронтові області становлять окрему категорію на ринку нерухомості 2026. Там зростання цін майже відсутнє, але угоди відбуваються, зокрема завдяки програмі «єВідновлення».

У прифронтових областях фактор ризику стримує попит і не дає цінам рухатися вгору, а в містах під регулярними обстрілами частина власників продає з дисконтом, фіксуючи ціну нижче довоєнних орієнтирів.

Державні програми підтримки

Активність нерухомості України у 2025 році підтримували державні програми. «єОселя» напряму підтримує попит і будівельну галузь. З початку 2025 року програмою скористалися понад 7 200 українців, отримавши пільгові іпотеки на суму майже 14 млрд грн, за даними Міністерства довкілля, економіки та цифрового господарства. Найбільше кредитів у межах програми було надано у Київській області (62), Києві (53), а також у Львівській та Волинській областях (по 10).

«єВідновлення» поки що має менш помітний вплив на ринок загалом, але у 2025 році вже були перші вдалі угоди за цією програмою, і це дає підстави прогнозувати більше таких операцій у 2026-му.

Своєю чергою, «єОселя» фактично виконує функцію одного з ключових джерел попиту на первинному ринку в містах із прийнятним рівнем безпеки. Також уряд дозволив мобілізованим військовослужбовцям отримати пільгову іпотеку під 3% замість 7%.

Ринок нерухомості 2026 успадковує тенденції минулого року: помірне зростання цін у безпечних регіонах, зростаючий попит на енергонезалежне житло та активну державну підтримку через пільгові програми.

Ціни у 2025 році зросли практично в усіх регіонах на 5–20%, залежно від локації. Для тих, хто планує купівлю житла, важливо враховувати регіональні особливості та пріоритет безпеки й автономності об'єктів. Нерухомість України залишається стабільним активом, особливо у великих містах західних та центральних регіонів.