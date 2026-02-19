Квартири з ремонтом від забудовника: чому ціна і попит на них зростають на 40%

На первинному ринку житла змінюється поведінка покупців: замість придбання квартири у сирому стані після будівельників українці все частіше шукають готовий продукт — оселю з ремонтом від забудовника. У 2026 році попит на такі об’єкти може зрости до 45%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітичне дослідження девелоперської компанії “Інтергал-Буд”, яка фіксує структурні зміни у запитах покупців у 2025–2026 роках.

У дослідженні йдеться про те, що роками на первинному ринку в Україні діяла стандартна схема: квартири в новобудовах продавали на етапі будівництва без ремонту, а внутрішнє устаткування — винятково відповідальність покупця. Квартири з ремонтом - привілея вторинного ринку. Новобудови обирали через нижчу стартову ціну, можливість розтермінування, сучасні планування та потенціал подорожчання в майбутньому. Водночас готувались до ремонту, що нерідко триває до року.

Але в 2025 році ситуація змінилась. Покупці стали дедалі частіше обирати квартири на первинному ринку вже з готовим ремонтом. Це дає можливість зафіксувати бюджет та зменшити ризики після купівлі. Водночас пропозиція на готові до проживання нові квартири теж зросла, особливо в сегменті комфорт.

Попит більший за пропозицію

Аналітики девелоперської компанії “Інтергал-Буд” дослідили: якщо у 2023 році запити на ремонт становили лише 15–20%, то вже у 2025 році їхня частка піднялася до 35–45%.

У 2026 році показник може сягнути 40–45% внаслідок зростання цін на будівельні матеріали і роботи, а також брак кваліфікованих робітників, ускладненої логістики і загальною невизначеністю витрат на ремонт.

Разом із тим пропозиція обмежена.

“Проаналізувавши понад 2523 тисячі оголошень від забудовників і агентств нерухомості на профільних сайтах, лише близько 4% житлових комплексів у Києві пропонують готові квартири з ремонтом від забудовника” — повідомляє керівник відділу аналітики компанії “Інтергал-Буд” Дмитро Ізмайлов.

Така ситуація формує динаміку продажів. Готові до проживання квартири купують у середньому на 20-30% швидше, ніж “сирі” помешкання, а їх ціна відповідно вища на 20–30%.

Значну частину попиту на квартири з ремонтом у новобудовах сьогодні формує державна програма “єОселя” — понад 50% запитів у забудовників припадають саме на житло з готовим оздобленням. Покупці часто воліють включити вартість ремонту до суми іпотечного кредиту.

Причини вибору готових квартир

Квартири з ремонтом обирають передусім через те, що точні терміни ремонту і його бюджет часто невідомі. У 2025 році вартість робіт зросла майже на 6%, матеріали та послуги подорожчали на 10-30%. Найбільше зросли ціни на плитку, сантехніку, ламінат, фарби, гіпсокартон та утеплювачі.

Ще аналітики відзначають дефіцит кадрів. На початку 2026 року були відкриті понад 150 тис. вакансій, а нестача штукатурів, плиточників, електриків і сантехніків сягає 30–45%.

Особливий виклик — блекаути. Вони ускладнили логістику доставки матеріалів та затягнули строки виконання робіт. У результаті ремонт може подорожчати на 12–18%, а його тривалість — розтягнутися до 4–16 місяців.

За даними Ukrenergo та DTEK, у Києві протягом 2024 року графіки відключень діяли майже 10 місяців — загалом понад 1950 годин обмеженого електропостачання. У другій половині 2025 року відключення повернулися (600–800 годин), а на початку 2026-го зафіксовано ще близько 300–400 годин аварійних обмежень.

Тому квартира з готовим ремонтом — не лише продукт із фіксованою ціною, а й гарантія прогнозованого терміну заселення. Поза тим генератори на будівельних майданчиках дозволяють продовжувати роботи навіть під час відключень.

На вторинному ринку подібна ситуація: понад 60% угод припадає на квартири зі свіжим ремонтом, тоді як об’єкти, що ремонтувались давно, продаються довше та часто вимагають знижки.

Керівник аналітичного відділу “Інтергал-Буд” Дмитро Ізмайлов прогнозує, що у 2026 році попит на квартири з ремонтом від забудовника може зрости до 45%, а на вторинному ринку — до 65–70% на житло з якісним ремонтом.

“У 2025 році ми чітко побачили зміну логіки покупця: люди дедалі частіше обирають не квадратні метри, а готовий продукт із зрозумілою економікою. Квартира з ремонтом — це не просто тренд, а реакція ринку на реальні проблеми: подорожчання матеріалів, нестачу майстрів, затягнуті строки та можливість заїхати майже одразу після здачі новобудови”, — наголосив Дмитро Ізмайлов.

Нагадаємо, в Україні працює мапа енергоефективності житлових будинків — онлайн-інструмент, що показує стан житлового фонду та допомагає порівнювати будинки за рівнем теплових втрат.