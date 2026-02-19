Квартиры с ремонтом от застройщика: почему цена и спрос на них возрастают на 40%

На первичном рынке жилья меняется поведение покупателей: вместо приобретения квартиры в сыром состоянии после строителей украинцы все чаще ищут готовый продукт — дом с ремонтом от застройщика. В 2026 году спрос на такие объекты может возрасти до 45%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитическое исследование девелоперской компании "Интергал-Буд", фиксирующей структурные изменения в запросах покупателей в 2025-2026 годах.

В исследовании говорится, что годами на первичном рынке в Украине действовала стандартная схема: квартиры в новостройках продавали на этапе строительства без ремонта, а внутреннее оборудование — исключительно ответственность покупателя. Квартиры с ремонтом — привилегия вторичного рынка. Новостройки выбирали из-за более низкой стартовой цены, возможности рассрочки, современных планировок и потенциала подорожания в будущем. В то же время готовились к ремонту, который нередко длится до года.

Но в 2025 году ситуация поменялась. Покупатели стали все чаще выбирать квартиры на первичном рынке с готовым ремонтом. Это позволяет зафиксировать бюджет и уменьшить риски после покупки. В то же время, предложение на готовые к проживанию новые квартиры тоже возросло, особенно в сегменте комфорт.

Спрос больше предложения

Аналитики девелоперской компании "Интергал-Буд" исследовали: если в 2023 году запросы на ремонт составляли всего 15-20%, то уже в 2025 году их доля поднялась до 35-45%.

В 2026 году показатель может достичь 40–45% в результате роста цен на строительные материалы и работы, а также нехватки квалифицированных рабочих, усложненной логистики и общей неопределенности затрат на ремонт.

Вместе с тем, предложение ограничено.

"Проанализировав более 2523 тысяч объявлений от застройщиков и агентств недвижимости на профильных сайтах, только около 4% жилых комплексов в Киеве предлагают готовые квартиры с ремонтом от застройщика" - сообщает руководитель отдела аналитики компании "Интергал-Буд" Дмитрий Измайлов.

Такая ситуация формирует динамику продаж. Готовые к проживанию квартиры покупают в среднем на 20-30% быстрее, чем "сырые" квартиры, а их цена соответственно выше на 20-30%.

Значительную часть спроса на квартиры с ремонтом в новостройках сегодня формирует государственная программа "єОселя" - более 50% запросов у застройщиков приходится именно на жилье с готовой отделкой. Покупатели часто предпочитают включить стоимость ремонта в сумму ипотечного кредита.

Причины выбора готовых квартир

Квартиры с ремонтом выбирают прежде всего потому, что точные сроки ремонта и его бюджет часто неизвестны. В 2025 году стоимость работ увеличилась почти на 6%, материалы и услуги подорожали на 10-30%. Более всего выросли цены на плитку, сантехнику, ламинат, краски, гипсокартон и утеплители.

Еще аналитики отмечают дефицит кадров. В начале 2026 года было открыто более 150 тыс. вакансий, а недостаток штукатуров, плиточников, электриков и сантехников составляет 30–45%.

Особый вызов – блекауты. Они усложнили логистику доставки материалов и затянули сроки выполнения работ. В результате ремонт может подорожать на 12–18%, а его продолжительность — растянуться до 4–16 месяцев.

По данным Ukrenergo и DTEK, в Киеве в течение 2024 года графики отключений действовали почти 10 месяцев — более 1950 часов ограниченного электроснабжения. Во второй половине 2025 года отключения вернулись (600–800 часов), а в начале 2026 зафиксировано еще около 300–400 часов аварийных ограничений.

Поэтому квартира с готовым ремонтом не только продукт с фиксированной ценой, но и гарантия прогнозируемого срока заселения. Помимо этого генераторы на строительных площадках позволяют продолжать работы даже во время отключений.

На вторичном рынке похожая ситуация: более 60% сделок приходится на квартиры со свежим ремонтом, тогда как давно ремонтируемые объекты продаются дольше и часто требуют скидки.

Руководитель аналитического отдела "Интергал-Буд" Дмитрий Измайлов прогнозирует, что в 2026 году спрос на квартиры с ремонтом от застройщика может возрасти до 45%, а на вторичном рынке - до 65-70% на жилье с качественным ремонтом.

"В 2025 году мы четко увидели изменение логики покупателя: люди все чаще выбирают не квадратные метры, а готовый продукт с понятной экономикой. Квартира с ремонтом — это не просто тренд, а реакция рынка на реальные проблемы: подорожание материалов, нехватка мастеров, затянутые сроки и возможность заехать почти сразу после сдачи."

Напомним, в Украине работаеткарта энергоэффективности жилых домов — онлайн-инструмент, показывающий состояние жилого фонда и помогающий сравнивать дома по уровню тепловых потерь.