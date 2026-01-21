Найкращий час для купівлі квартири у 2026 році — що варто знати?

Питання "коли купувати квартиру" у 2026 році стало особливо актуальним. Після кількох років турбулентності ринок нерухомості України входить у новий рік у стані стабільності та обережного зростання. Попит на житло не зникає, проте він став вибірковим, а покупці навчилися планувати свої фінанси більш раціонально. На Delo.ua розбираємося, чи варто купувати квартиру на початку року, або краще почекати до весни.

Стан ринку на старті року: первинка vs вторинка

Сектор новобудов у січні демонструє помірну активність. Кількість нових проєктів обмежена, а забудовники часто запускають будівництво лише після попереднього продажу певної кількості квартир: так звана модель "будуємо на гроші покупців".

Ціни на новобудови залишаються високими: середній чек у Києві коливається від $40,000 до $60,000, у регіонах: від $35,000 до $45,000. Терміни будівництва залишаються довгими, а пропозиція обмеженою, що зберігає цінову стабільність.

Вторинний ринок нерухомості у січні проявляє більшу активність. Ціни зросли на 1-1,5% у великих містах, а дефіцит нових оголошень зменшує конкуренцію та підтримує стабільний рівень вартості.

Попит зосереджений на житлі з готовим ремонтом, автономним опаленням та розвиненою інфраструктурою. У великих містах (Києві, Львові, Одесі), покупці орієнтуються на квартири, які можна одразу заселити, без додаткових витрат на переобладнання чи ремонт.

Січень традиційно вважається періодом низької активності ринку нерухомості. Після святкових витрат попит на житло трохи падає, а ринок готується до весняного пожвавлення. Саме в цей час можна оцінити реальний баланс попиту і пропозиції та зрозуміти, у яких регіонах ринок зберігає стабільність, а де спостерігаються локальні коливання.

Державні програми: підтримка є, але обмежена

Програми підтримки, такі як "єОселя", а також ініціативи для військових, молодих сімей та внутрішньо переміщених осіб, продовжують формувати попит на первинний ринок нерухомості. Хоча масштаб впливу обмежений: програма охоплює лише певні категорії громадян, ці ініціативи створюють додаткову передбачуваність та стимулюють покупців діяти навіть у зимовий сезон.

Для тих, хто підпадає під умови "єОселі", початок року може бути гарним часом оформити документи та стати в чергу, поки конкуренція не зросла. Для решти покупців державні програми майже не впливають на рішення, тож доведеться розраховувати на власні кошти або комерційну іпотеку.

Що визначає найкращий час для покупки

Січень не передбачає різкого обвалу цін. Більшість сигналів свідчать про стабілізацію або незначне повільне зростання у великих містах. Ринок рухається за інерційною моделлю, де обмежена пропозиція та відкладений попит утримують вартість житла. Чекати на "великий розпродаж" марно, його не буде.

Баланс між попитом та пропозицією визначає можливості для вигідного торгу. На первинному ринку нерухомості обмежена кількість новобудов зберігає ціни на високому рівні, тоді як вторинка пропонує більше вибору та можливостей домовитися про умови покупки. Якщо продавець терміново потребує грошей або квартира висить на ринку нерухомості кілька місяців, є шанс знизити ціну на 5-10%.

Інфляція, коливання курсу гривні та загальна платоспроможність населення безпосередньо впливають на рішення про купівлю житла. У 2026 році більшість покупців оцінює нерухомість не як спосіб швидкого заробітку, а як інструмент збереження коштів. Тримати гроші в доларах під подушкою ризиковано, тримати в банку, не вигідно через низькі відсотки. Квартира залишається найнадійнішим варіантом.

Безпека та регіональні особливості

Рівень безпеки у різних регіонах формує локальні особливості ринку нерухомості України. Київ, Львів, Дніпро та Вінниця демонструють стабільний попит та повільне зростання цін. Прифронтові регіони залишаються в режимі очікування: ціни низькі, але ризики високі. Ці відмінності важливі для вибору оптимального моменту покупки та визначення ризиків.

Сучасні покупці приділяють особливу увагу автономності житла, яке передбачає:

наявність власного котла та бойлера для опалення та гарячої води;

можливість встановлення генератора або резервного живлення;

якісна теплоізоляція для економії на опаленні;

локація з розвиненою інфраструктурою: школи, садки, магазини, лікарні;

близькість до метро або зупинок громадського транспорту.

Квартири без цих переваг продаються значно довше і часто за нижчою ціною, навіть якщо формально розташовані в престижному районі.

Плюси та мінуси січневої покупки

Початок року має свої переваги для покупців, які вирішили увійти на ринок нерухомості України.

Менша конкуренція

Після святкових витрат попит знижується, що дає можливість вигідніше торгуватися та знаходити цікаві пропозиції без ажіотажу.

Чіткі фінансові плани

Січень — час, коли люди планують бюджет на рік, що допомагає тверезо оцінити можливості для ринку нерухомості, та врахувати всі витрати, включно з ремонтом і переїздом.

Аналітика та прогнози

Експертні прогнози на рік дають змогу планувати угоду на основі реалістичних очікувань, а не емоцій.

Доступ до державних програм

Для тих, хто підпадає під "єОселю" або інші програми, початок року — це вдалий час оформити документи без черг.

Мінуси купівлі квартири на ринку нерухомості на початку року

Обмежена пропозиція новобудов. Забудовники рідко запускають нові проєкти взимку, що зменшує вибір та збільшує терміни очікування.

Сезонні затримки. Святкові канікули, погана погода та бюрократичні процеси можуть уповільнити оформлення угод на кілька тижнів.

Економічна невизначеність. Початок року — це ще й час, коли важко передбачити, як розвиватиметься економіка далі, що створює ризик коливання цін.

Ризик поспішних рішень. Бажання "купити відразу після свят" може призвести до компромісів у якості житла або локації.

Коли ж краще купувати: практичні поради

Немає універсального найкращого часу для купівлі квартири у 2026 році. Важливіше оцінювати власні фінансові та житлові потреби. Є сенс заходити на ринок нерухомості зараз, якщо:

знайшли ідеальний варіант за прийнятною ціною;

є стабільний дохід і підтвердження платоспроможності;

підпадаєте під державні програми підтримки;

терміново потребуюєте житло (закінчується оренда, народилася дитина, переїзд);

бачите, що ціни в обраному районі ростуть щомісяця.

Якщо ж наразі немає термінової потреби у житлі, хочете більший вибір новобудов та акційних пропозицій або взагалі є сумніви щодо економічної стабільності та боїтеся ризикувати – краще дочекатися весни.

Січень дозволяє проаналізувати баланс попиту і пропозиції, оцінити безпекову та економічну ситуацію та визначити, де ринок нерухомості України зберігає стабільність. Головний меседж року — купівля квартири вимагає зважених рішень, довгострокового планування та обачності. Не варто купувати під тиском "зараз або ніколи". Але й зволікати роками, чекаючи на ідеальний момент, теж не варто, адже його може не настати. Ключ до успішної покупки у балансі між раціональним аналізом і готовністю діяти, коли з'являється вигідна пропозиція.