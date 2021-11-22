Суд арестовал здание "Киевпроекта" и остановил его перестройку

Шевченковский районный суд Киева 18 октября наложил арест на комплекс задний института "Киевпроект" на улице Богдана Хмельницкого, 16-22 в центре столицы в рамках дела, открытого 13 октября первым следственным отделом теруправления Госбюро расследований в Киеве.

Об этом свидетельствует решение суда от 8 ноября, которым тот отказал в удовлетворении жалобы руководителя ПАО "Киевпроект" Павла Гуцало с просьбой отменить арест. Суть самого расследования ГБР, однако, в нем не указывается.

Арест был наложен, в частности, на участок 0,7746 га, находящийся в коммунальной собственности и в аренде "Киевпроекта", а также две группы нежилых помещений общей площадью 26,7 тысячи квадратных метров, принадлежащих "Киевпроекту". Суд также запретил проводить строительные, земельные работы и осуществлять реконструкцию зданий.

Прокурор в суде обратил внимание, что Шевченковский райсуд не может рассматривать вопрос ареста по делам, расследуемым органом, находящимся в другом районе (а теруправление ГБР в Киеве находится на бульваре Леси Украинки в Печерском районе), и суд с этим согласился.

19 сентября 2019 года Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала "Киевпроекту" разрешение на строительные работы в рамках реконструкции зданий института под многофункциональный комплекс.

Строительная компания Perfect Group депутата Верховной Рады Дмитрия Исаенко (ОПЗЖ) собирается перестроить комплекс, разместив в нем жилые и торговые помещения, поменяв дизайн на современный и достроив высотное здание еще на восемь этажей — до 24.

Однако на сегодня проект, известный как Kyivproekt City Space, готов лишь на 5%. На сайте комплекса сообщается, что он находится на стадии демонтажа стилобатной части и кровельного пирога перехода и монтажа строительных лесов на фасаде.

Также продолжаются внутренние демонтажные работы, на 10-12 этажах убирается строительный мусор. Ввести же Kyivproekt City Space в эксплуатацию застройщик намерен в конце 2024 года.