У "Авроры" грандиозные планы на 2022 год: открыть в Украине 300 новых магазинов и начать экспансию в Молдову

Сеть "Аврора" планирует в этом году открыть новые магазины в торговых центрах разных регионов Украины, а также запустить первые точки на рынке соседней Молдовы. Об этом сообщает RAU.

"Прежде всего мы нацелены на открытие магазинов Аврора Мультимаркет в районных ТЦ, которые готовы к дополнению своего пула арендаторов новым форматом. Ведем переговоры и с региональными ТРЦ, чтобы раскрыть весь потенциал сети как дополнительного мини-якоря", — заявил Олег Клопов, руководитель проекта в консалтинговой компании Retail & Development Advisor (RDA) выступающей брокером сети "Аврора" и занимающейся подбором локаций для открытия магазинов.

По его словам, уже видна предметная заинтересованность девелоперов в привлечении такого арендатора.

"Дополнительным преимуществом сети Аврора является то, что в отличии от прямых конкурентов она работает фискализованно, а значит — не несет рисков для арендодателя" , — добавил Клопов.

Он считает, что украинский рынок магазинов формата dollar store находится на стадии развития и в перспективе сможет принять еще 2000-2500 торговых точек подобного формата.

В этом году компания планирует открыть еще 300 торговых точек в Украине, а также начать зарубежную экспансию, запустив первые точки на рынке соседней Молдовы", — заявил руководитель проекта в RDA.

Торговая сеть Аврора – лидер в сегменте магазинов формата dollar store в Украине. Компания оснвана в 2011 году и насчитывает более 800 фирменных магазинов. с общим штатом сотрудников ритейлера более 6 тысяч человек.

В конце 2021 года "Аврора" вошла в число лидеров рейтингов дискаунтеров Центральной и Восточной Европы. Она заняла третье место среди непродовольственных дискаунтеров региона ЦВЕ — в нее входят 650 магазинов. Ее опередили Pepco с 2500 магазинами и KIK с 1000 магазинов. Примечательно, что в отличие от большинства конкурентов магазины "Аврора" пока находятся только в одной стране.

Ранее бренд национальной сети магазинов-дискаунтеров АТБ стал самым дорогим в украинской ритейл-отрасли. Также АТБ вошел в пятерку самых дорогих брендов Украины. Он возглавил и национальный список компаний с самыми высокими доходами.