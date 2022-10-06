COMFY відкрив новий флагманський магазин у Києві

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Ритейлер побутової техніки та електроніки COMFY відкрив новий флагманський магазин у самому центрі Києва — на вул. Антоновича, 50. Це шістнадцятий магазин бренду в Києві та вісімдесятий в усій мережі.

7–9 жовтня відбудеться урочисте відкриття нового магазину з традиційними знижками, кешбеком 5% на всі покупки та дропом ігрової приставки Sony PlayStation 5.

Новий магазин став 11-м флагманом мережі COMFY. На площі у 1200 кв. метрах представлена найширша товарна матриця та витримані всі вимоги найсучаснішого формату магазинів компанії:

витримана світлова концепція з зонуванням приміщення для комфортного перебування покупців та персоналу;

імітація домашнього затишку та занурення покупців в максимально комфортну атмосферу;

оформлення в фірмових кольорах бренду.

Особливістю флагманського формату магазинів COMFY є велика кількість брендзон та демозон різних груп товарів. Тож в новому магазині представлені:

унікальні брендзони від топових вендорів: Apple, Samsung, Sony, LG, Hisense, BOSCH, Gorenje, DeLonghi, Tefal та інших,

інтерактивні ігрові брендзони з аксесуарами від Logitech, Razer, HyperX, A4Tech, Hator,

стильні демонстраційні зони побутових та кухонних товарів.

Станом на 6 жовтня в мережі COMFY працює 80 магазинів. 1 вересня ритейлер відкрив новий магазин у в Кременчуці, а також планує відкриття ще одного магазину у Броварах Київської області