COMFY открыл новый флагманский магазин в Киеве

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Ритейлер бытовой техники и электроники COMFY открыл новый флагманский магазин в самом центре Киева – на ул. Антоновича, 50. Это шестнадцатый магазин бренда в Киеве и восьмидесятый по всей сети.

7–9 октября состоится торжественное открытие нового магазина с традиционными скидками, кэшбеком 5% на все покупки и дропом игровой приставки Sony PlayStation 5.

Новый магазин стал 11-м флагманом сети COMFY. На площади в 1200 кв. метрах представлена широчайшая товарная матрица и выдержаны все требования современного формата магазинов компании:

выдержанная световая концепция с зонированием помещения для комфортного пребывания покупателей и персонала;

имитация домашнего уюта и погружение покупателей в максимально комфортную атмосферу;

оформление в фирменных цветах бренда.

Особенностью флагманского формата магазинов COMFY является большое количество брендзон и демозон различных групп товаров. В новом магазине представлены:

уникальные брендзоны от топовых вендоров: Apple, Samsung, Sony, LG, Hisense, BOSCH, Gorenje, DeLonghi, Tefal и других,

интерактивные игровые брендзоны с аксессуарами от Logitech, Razer, HyperX, A4Tech, Hator,

стильные демонстрационные зоны бытовых и кухонных товаров.

На 6 октября в сети COMFY работает 80 магазинов. 1 сентября ритейлер открыл новый магазин в Кременчуге , а также планирует открытие еще одного магазина в Броварах Киевской области.