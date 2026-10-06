Як відкрити магазин у 2026 році: що потрібно для старту бізнесу

Поки великі супермаркети борються за покупця на околицях, маленький магазин «за квартал» переживає справжній ренесанс. Команда Dilo розібралася, скільки коштує відкрити магазин в Україні у 2026 році, які документи та ліцензії знадобляться, як обрати локацію і чи вигідніше стартувати з нуля, чи купити вже працюючу точку. Зверніть увагу: матеріал має ознайомчий характер і не є фінансовою рекомендацією.

Чому магазин «біля дому» залишається стабільним бізнесом

Продуктовий ритейл у форматі convenience store зберігає стійкість навіть у складних економічних умовах. У 2025 році convenience retailers в Україні продемонстрували зростання продажів на 15% у поточних цінах, до 127,2 млрд грн, за даними Euromonitor International. Дослідники пов'язують стійкість сегмента, зокрема, зі стабільним попитом споживачів на товари першої необхідності та розширенням сучасних форматів роздрібної торгівлі.

Кількість нових торгових FMCG-об'єктів в Україні зросла з 525 у 2022 році до 902 у 2025-му, тобто приблизно на 72%. Ці дані наводить РБК-Україна. Видання також зазначає, що експансія великих мереж дедалі частіше відбувається через магазини меншого формату, а близькість до клієнта залишається однією з ключових переваг невеликих магазинів.

Причина насамперед, в тому, що товари першої необхідності мають відносно стабільний попит, а покупцю часто зручніше зайти в найближчий продуктовий магазин по дорозі додому, ніж їхати у великий супермаркет.

Скільки коштує відкрити магазин: три сценарії

Інвестиції суттєво залежать від формату, площі та локації. Орієнтовні бюджети для відкрити магазин продуктів у 2026 році:

Сценарій Площа Бюджет Мінімальний старт (мала громада, район) 20–40 кв.м 300–500 тис грн Стандартний старт (класичний «біля дому») 50–80 кв.м 700 тис – 1,2 млн грн Преміум-старт (міні-маркет, крафтовий формат) 100–180 кв.м 1,5–3 млн грн

Для магазину середньої площі 115–140 кв.м повний бюджет з урахуванням ремонту, обладнання, товарного запасу та документації може сягати 2,9–4,1 млн грн, залежно від міста, рівня ремонту та глибини асортименту. Так, основні статті витрат на старті становлять

оренда — середня ставка в спальних районах Києва становить 700–800 грн/кв.м на місяць; по країні діапазон ширший: 450–2500 грн/кв.м залежно від міста та трафіку локації;

ремонт — 6500–8500 грн/кв.м у Києві, 4000–6000 грн/кв.м у регіонах;

обладнання — холодильна лінія, стелажі, каса, ваги; загальний бюджет для магазину 40–80 кв.м становить 250 тис – 900 тис грн, для більшого формату — від 1 млн грн;

перший товарний запас — орієнтовно 7000–10 000 грн на кв.м торгової площі;

документація, HACCP, санітарні дозволи — 40–130 тис грн разом.

Як обрати локацію?

Успіх магазину «біля дому» на 50% залежить саме від локації. Робоче правило говорить, що радіус пішохідної доступності має бути 400–500 метрів. Клієнти, які живуть далі, йдуть в результаті до найближчого до них магазину, а не до вашого. Також основні критерії вибору точки включають

прохідність від 1000–1500 людей на день у радіусі точки;

відсутність прямих конкурентів-мереж (АТБ, Fora, Mi Market) у радіусі 400–500 метрів;

наявність технічної можливості підключити холодильну лінію (від 15 кВт електропотужності);

зручний під'їзд для розвантаження товару;

не більше трьох сходинок на вході, для зручності покупців.

Корисно враховувати й ефект агломерації. Наприклад, сусідство з аптекою, пекарнею, перукарнею чи кав'ярнею підсилює привабливість точки й формує живе комерційне середовище навколо.

Юридичне оформлення: ФОП, КВЕД і ліцензії

Перед тим як відкрити бізнес в Україні у сфері роздрібної торгівлі, потрібно обрати організаційно-правову форму. Для невеликого магазину одним із поширених варіантів є ФОП, який можна відкрити через «Дію», одночасно обравши загальну або спрощену систему оподаткування.

Реєстрація ФОП і система оподаткування

ФОП 2 групи може здійснювати продаж товарів і використовувати працю найманих працівників — одночасно до 10 осіб. У 2026 році максимальна ставка єдиного податку для ФОП 2 групи становить 1729,40 грн на місяць, військовий збір — 864,70 грн на місяць, а річний ліміт доходу для цієї групи становить 7 211 598 грн. Конкретну ставку єдиного податку в межах максимальної встановлює відповідна місцева рада.

КВЕД для продуктового магазину

Для магазину потрібно вибрати відповідний КВЕД. Базовим для неспеціалізованого магазину переважно з продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами залишається 47.11. Додаткові КВЕД можуть знадобитися залежно від асортименту та моделі роботи, зокрема для спеціалізованої торгівлі окремими групами товарів.

Варто зазначити, що КВЕД сам по собі не дає права продавати товар, для якого закон встановлює спеціальні вимоги або ліцензування. Перед запуском магазину потрібно перевірити не лише КВЕД, а й податковий режим, вимоги до конкретної категорії продукції та дозвільні документи.

Реєстрація харчової потужності та HACCP

Для магазину, який продає харчові продукти, необхідна державна реєстрація потужності оператора ринку харчових продуктів. Реєстрація здійснюється відповідно до законодавства про безпечність та якість харчових продуктів, а відповідний державний реєстр веде Держпродспоживслужба.

Окремо оператор ринку має впровадити та підтримувати процедури, засновані на принципах HACCP. Це не «ліцензія» і не разовий дозвіл, а система постійного контролю безпечності харчових продуктів. Вона передбачає, зокрема, визначення небезпечних факторів, контроль критичних точок, ведення необхідних записів і регулярний перегляд процедур.

Для окремих видів діяльності або продукції можуть знадобитися експлуатаційні дозволи. Тому перед відкриттям варто визначити, які саме операції виконуватиме магазин: звичайний продаж фасованої продукції, робота з продуктами тваринного походження, приготування їжі, виробництво власної продукції тощо. Від цього залежить перелік вимог.

Пожежна безпека

Для частини об'єктів перед початком роботи реєструється декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Не кожен об'єкт має однаковий порядок оформлення, тому цей документ потрібно перевіряти саме для конкретного приміщення та його характеристик.

Ліцензії на алкоголь і тютюн

Якщо магазин продає підакцизні товари, перелік вимог розширюється. Для продажу алкоголю, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, потрібні відповідні ліцензії на роздрібну торгівлю. Вони оформлюються окремо за видами діяльності та з урахуванням місця провадження діяльності. Ліцензування регулюється Законом України №3817-IX.

У 2026 році заяви щодо ліцензій на роздрібну торгівлю підакцизними товарами подаються до органів ДПС у встановленому законодавством електронному порядку. Для роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами рішення про надання або відмову в наданні ліцензії приймається не пізніше 10 робочих днів із дня отримання заяви.

Особливо важливо контролювати своєчасність сплати за ліцензію та актуальність даних про місце торгівлі. Порушення вимог щодо ліцензування може призвести не лише до штрафних санкцій, а й до припинення дії ліцензії.

Каса та найм працівників

Якщо магазин проводить розрахунки з покупцями у випадках, передбачених законодавством про застосування РРО, необхідно використовувати РРО або ПРРО та видавати покупцю розрахунковий документ. Для більшості звичайних магазинів роздрібної торгівлі це означає необхідність організувати роботу каси ще до початку продажів.

Крім того, якщо магазин наймає працівників, роботодавець має оформити з ними трудові відносини та виконати передбачені законом вимоги до повідомлення державних органів про прийняття працівника на роботу. Працівник не повинен фактично допускатися до роботи без належного оформлення.

Юридичний чек-лист перед відкриттям

Отже, який юридичний чекліст має скласти підприємець, якщо він хоче відкрити у 2026 році магазин:

зареєструвати ФОП або ТОВ;

визначити систему оподаткування та перевірити відповідність обраній групі єдиного податку;

обрати КВЕДи відповідно до фактичних видів діяльності;

оформити право користування приміщенням;

перевірити вимоги до пожежної безпеки конкретного об'єкта;

зареєструвати потужність оператора ринку харчових продуктів;

впровадити процедури HACCP;

за необхідності отримати експлуатаційний дозвіл;

зареєструвати та налаштувати РРО/ПРРО;

отримати ліцензії на алкоголь, тютюн та інші підакцизні товари, якщо вони продаватимуться;

оформити працівників до початку роботи;

організувати облік товарів, первинних документів та розрахункових операцій.

Пропуск будь-якого з цих пунктів не зупинить сам продаж товару, але здатен обернутися штрафом, анулюванням ліцензії чи зупинкою роботи магазину вже після відкриття.

Обладнання, персонал і асортимент

Основне обладнання для магазину 40–80 кв.м включає холодильні вітрини й ботлери, морозильні ларі, торгові стелажі, касову лінію з ПРРО та ваги. Загальна сума тут може становити орієнтовно 250–900 тис грн залежно від формату.

Штат невеликого магазину зазвичай складається з адміністратора (30–40 тис грн/міс) та 2–4 продавців-касирів на змінному графіку (14–28 тис грн/міс кожен). Асортиментна матриця на старті для магазину такого формату становить 1500–3000 позицій, з акцентом на товари щоденного попиту (бакалію, молочну продукцію, хліб, тощо).

Купити готовий магазин чи відкрити з нуля

В Україні активно працює вторинний ринок продуктових магазинів: ціни готового бізнесу варіюються від $5000 (невеликий магазин у райцентрі) до $150 000+ (міні-маркет із великим обертом). Порівняння двох підходів:

Параметр Відкрити з нуля Купити готовий Час до першого прибутку 4–8 місяців Одразу Ліцензії Оформлюються з нуля Вже є Клієнтська база Формується місяцями Вже сформована Ризик першого року Вищий Нижчий

Якщо є 1,5–2 млн грн, часто вигідніше не вкладати всю суму в розгортання з нуля, а купити працюючий магазин з уже сформованим оборотом, кредитом постачальників і лояльними клієнтами.

FAQ: як відкрити бізнес у 2026 році

Як почати бізнес з нуля, якщо немає чіткої ідеї?

Почніть із пошуку прогалин на ринку, спирайтеся на власний досвід і навички та оцініть реальний попит через відкриту статистику (Держстат, Opendatabot, галузеві асоціації). Життєздатна ідея поєднує незайняту нішу, ваші навички та реальну потребу клієнтів.

Як відкрити свій бізнес: з чого почати покроково?

Сформулюйте ідею, проведіть маркетингове дослідження, складіть простий бізнес-план, оцініть джерела фінансування, проконсультуйтеся з юристом і бухгалтером, оберіть форму реєстрації (ФОП чи ТОВ) та систему оподаткування, після чого зареєструйте бізнес через «Дію» чи ЦНАП.

Скільки часу займає реєстрація ФОП?

Зазвичай 1–3 дні через застосунок «Дія» за наявності електронного підпису (КЕП або Дія-підпис).

Чи обов'язковий ПРРО для магазину?

Так, з 2022 року програмний реєстратор розрахункових операцій обов'язковий для будь-якого магазину з готівковим чи безготівковим розрахунком.

Що вигідніше — відкрити магазин з нуля чи купити готовий?

Залежить від наявного капіталу та готовності чекати на прибуток: відкриття з нуля дешевше на старті, але прибуток з'являється через 4–8 місяців, тоді як готовий бізнес одразу дає оборот, ліцензії та клієнтську базу, хоча коштує дорожче.