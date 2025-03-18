Як знайти роботу в Іспанії

Через військове вторгнення росії багато українців змушені шукати безпечне місце за кордоном. Іспанія залишається однією з країн, які приймають біженців і надають їм можливості для проживання та працевлаштування.

Багато українців розглядають цю країну, як варіант для еміграції на постійній основі, переглядаючи варіанти для купівлі житла та роботи в Іспанії.

Переваги роботи в Іспанії

Робота в Іспанії для українців має багато переваг, особливо з урахуванням тимчасового захисту, який надає ця країна. Легальне працевлаштування стало значно простішим, що дає змогу отримати стабільний дохід, соціальні гарантії та комфортні умови життя.

До того ж робота в Іспанії має цілий ряд переваг для українців:

спрощене оформлення документів;

можливість працювати без знання мови;

високі зарплати в будівництві, сільському господарстві та сфері догляду;

доступна сезонна робота;

європейський рівень життя та соціальні гарантії;

просте оформлення підприємницької діяльності;

перспективи отримання посвідки на проживання та; громадянства.

Всім відомо, що в Іспанії зарплати в деяких сферах значно вищі, ніж в Україні, а широкий вибір вакансій дозволяє знайти роботу навіть без знання іспанської мови.

І крім вищезазначеного, Іспанія – дуже колоритна країна, з теплим кліматом, доброзичливими людьми і якісною медициною, що робить цю країну привабливою не лише для роботи, але й для проживання.

Що варто врахувати перед тим, як почати працювати в Іспанії?

Перед тим як шукати роботу в Іспанії, варто врахувати кілька важливих аспектів, щоб уникнути проблем із документами, фінансами та адаптацією.

Юридичні питання

Якщо ви перебуваєте в Іспанії за програмою тимчасового захисту, ви маєте право на роботу без додаткових дозволів.

Для тих, хто планує приїхати спеціально для роботи, необхідно отримати відповідну робочу візу або знайти роботодавця, який оформить дозвіл на роботу. Обов’язково слід підготувати:

NIE (ідентифікаційний номер іноземця) , він необхідний для офіційного працевлаштування, відкриття рахунку в банку та інших юридичних процедур.

Медичне страхування , яке може бути державне або приватне, залежно від умов вашого працевлаштування.

Банківський рахунок , що потрібен для отримання зарплати та інших фінансових операцій.

Важливо ознайомитися з рівнем заробітної плати у вашій сфері, щоб уникнути занижених пропозицій.

Фінансова підготовка

Перші місяці можуть бути витратними, тому варто мати фінансову подушку для покриття витрат на житло та базові потреби.

Деякі роботодавці можуть оплачувати житло або допомагати з поселенням, але такі випадки варто обговорювати заздалегідь.

Мовний бар'єр та адаптація

Знання іспанської значно спрощує пошук роботи та комунікацію, хоча в деяких міжнародних компаніях або сферах, як IT, англійська може бути достатньою.

Якщо ви шукаєте роботу в Іспанії у сфері обслуговування, будівництва чи догляду, базові знання мови стануть обов’язковими.

Корисно заздалегідь вивчити культуру трудових відносин, щоб краще адаптуватися до робочого середовища.

Перевірка роботодавця та ринку праці

Важливо дослідити ринок праці у вашій сфері та знайти надійні джерела вакансій.

Рекомендується перевіряти відгуки про роботодавця, умови праці та наявність офіційного контракту, щоб уникнути шахрайства.

Якщо ви плануєте працювати як підприємець, варто дізнатися про систему оподаткування та витрати на оформлення autónomo (аналог ФОП).

Зважений підхід до підготовки допоможе вам швидше знайти роботу в Іспанії, легше адаптуватися та уникнути неприємних ситуацій під час працевлаштування в Іспанії.

Найкращі платформи для роботи в Іспанії

Найпопулярніші платформи для пошуку роботи в Іспанії

Попри високий рівень безробіття, знайти роботу в Іспанії реально, якщо користуватися перевіреними ресурсами. Для офіційного працевлаштування необхідно отримати NIE (ідентифікаційний номер іноземця) та номер соціального страхування. Також можна зареєструватися на біржі праці, хоча можливість знайти роботу таким способом невисока.

Щоб підвищити шанси на успіх, варто звернути увагу на спеціалізовані платформи:

Jooble – міжнародний сайт-агрегатор вакансій, доступний у 69 країнах.

Infojobs – популярна онлайн-біржа праці, яка охоплює ринки Іспанії, Італії та Бразилії.

LinkedIn – соціальна мережа для професійного спілкування та пошуку роботи.

Empléate – державний портал з широким вибором вакансій та підтримкою для шукачів і підприємців.

Turijobs – спеціалізована платформа для пошуку роботи у сфері туризму та гостинності.

Indeed – один із найбільших міжнародних сайтів для пошуку роботи з мільйонами користувачів.

Adecco – міжнародна кадрова агенція, що пропонує вакансії для тимчасових і постійних працівників.

Domestika – спільнота для креативних професіоналів у сфері дизайну, маркетингу та ІТ.

Infoempleo – платформа з великим вибором вакансій та освітніми можливостями.

B4work – мобільний додаток для пошуку роботи, що дозволяє отримувати зворотний зв’язок у режимі реального часу.

Trabajamos.net – соціальний портал для пошуку короткострокових проєктів і послуг.

Primerempleo – ресурс для студентів і випускників без досвіду роботи.

Отже, в Іспанії існує безліч сайтів і агрегаторів вакансій, які значно спрощують пошук. На цих сайтах можна самостійно переглядати доступні пропозиції або завантажити своє резюме, щоб потенційні роботодавці могли зв’язатися з вами.