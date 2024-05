Уже второй бизнес-бестселлер из топа Forbes готовят к печати на украинском, — Юрий Голик

В этом году на книжном рынке Украины появятся шесть зарубежных книг, вошедших в 2022 году в рейтинг издания Forbes. Украинцы получат более широкий доступ к мировой бизнес-литературе на родном языке благодаря инициативе предпринимателя Юрия Голика, который издаст новинки вместе с харьковским «Фолио» в течение года. Он сообщил на своей странице в Facebook, что сейчас переведена уже вторая книга и издание готовится к печати.

Butler to the World Оливера Булло раскрывает темную сторону британской экономики. Ее интригующий подзаголовок обещает экскурс в мир коррупции, олигархата и теневых схем. Британский писатель продолжил исследовать эти «вечные» черты темной стороны государства, раскрытые в его первом, также мегапопулярном произведении Moneyland.

Переведенную в марте CEO Excellence авторов Кэролин Дьюар, Скотта Келлера и Викрама Малготры будут печатать уже в июне. На очереди – еще четыре высоко оцененных экспертами и читателями книги. Речь о "When McKinsey Comes to Town: The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm" Уолта Богдановича и Майкла Форсайта, "Power Failure: The Rise and Fall of American Icon" Уильяма Д. Коэна, "The Power Law. Venture Capital и Art of Disruption» Себастьяна Маллаби и «Money Men» Дэна МакКрама. Их планируют издать до конца 2024 года.

«В общем, мы с Александром Красовицким (ред. – генеральный директор «Фолио») купили права на издание у нас в Украине шести лучших книг 2022 года. Книги – это слепок мирового опыта и знаний. Здесь нет места языковым барьерам. Украинцы имеют право читать лучшие образцы современной литературы на своем языке. Приглашаю к этой инициативе всех, кому небезразличен уровень образования и экспертности наших людей. Книгоиздание может стать вашим личным вкладом», – отмечает Юрий Голик.