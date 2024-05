Вже другий бізнес-бестселер з топу Forbes готують до друку українською, — Юрій Голик

Цьогоріч на книжковому ринку України з’являться шість закордонних книг, які в 2022 році увійшли до рейтингу видання Forbes. Українці отримають ширший доступ до світової бізнес-літератури рідною мовою завдяки ініціативі підприємця Юрія Голика, який видасть новинки разом із харківським «Фоліо» протягом року. Він повідомив на своїй сторінці у Facebook, що нині перекладено вже другу книгу і видання готують до друку.

«Butler to the World» Олівера Булло розкриває темний бік британської економіки. Її інтригуючий підзаголовок обіцяє екскурс в світ корупції, олігархату і тіньових схем. Британський письменник продовжив досліджувати ці «вічні» риси темного боку держави, розкриті у його першому, також мегапопулярному, творі Moneyland.

Перекладену в березні «CEO Excellence» авторів Керолін Дьюар, Скотта Келлера та Вікрама Малготри друкуватимуть вже в червні. На черзі – ще чотири високо оцінених експертами і читачами книги. Мова про «When McKinsey Comes to Town: The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm» Уолта Богдановича та Майкла Форсайта, «Power Failure: The Rise and Fall of an American Icon» Вільяма Д. Коена, «The Power Law. Venture Capital and the Art of Disruption» Себастьяна Маллабі та «Money Men» Дена МакКрама. Їх планують видати до кінця 2024-го.

«Загалом ми з Олександром Красовицьким (ред. – генеральний директор «Фоліо») купили права на видання у нас в Україні шести найкращих книг 2022 року. Книги – це зліпок світового досвіду і знань. Тут немає місця мовним бар’єрам. Українці мають право читати кращі зразки сучасної літератури своєю мовою. Запрошую до цієї ініціативи всіх, кому небайдужий рівень освіти і експертності наших людей. Книговидання може стати вашим особистим внеском», — зазначає Юрій Голик.