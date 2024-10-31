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Энергетика
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"Энергоатом" заявил о 100% готовности к ОЗУ: зимой будут работать все девять энергоблоков

"Энергоатом" заявил о 100% готовности к ОЗУ: зимой будут работать все девять энергоблоков
Изображение: Пресс-служба "Энергоатома"

В НАЭК "Энергоатом" сообщили о выполнении всех мер, чтобы в течение зимы работать всеми девятью энергоблоками.

Об этом заявила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, "Энергоатом" продолжил внедрять стратегический подход к ремонтной кампании. Основная цель – провести все необходимые работы в течение теплого времени года, чтобы на полную мощность работать в холодное время.

Отмечается, что такие мероприятия позволили достичь 100% коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) в течение осенне-зимнего периода 2023-2024.

"Для этого Дирекция и все обособленные подразделения провели большую работу и привлекли все необходимые ресурсы. Все выполнено вовремя и качественно, я благодарю наших специалистов за самоотверженный и необходимый для всей Украины труд", — отметил глава "Энергоатома" Петр Котин.

"Энергоатом" контролирует Хмельницкую, Ровенскую и Южноукраинскую АЭС. В настоящее время компания оценивает общую установленную мощность девяти энергоблоков в 8,13 ГВт.

Отметим, что 9 октября "Энергоатом" успешно завершил планово-предупредительный ремонт на всех АЭС, опередив график на 11 дней. Был выведен из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из АЭС, в настоящее время идет постепенный набор его мощности.

Министерство энергетики Украины лоббирует строительство крупных и дорогих ядерных реакторов, на возведение которых требуется от семи до десяти лет. Но компания "Энергоатом" не сможет привлечь миллиарды долларов на строительство новых атомных реакторов из-за коррупционных скандалов.

Кроме этого, Украина вела переговоры с Болгарией о продаже двух ядерных реакторов российского производства за $600 млн, которые планировала использовать для строительства новых блоков на Хмельницкой АЭС.

Автор:
Ольга Колесниченко