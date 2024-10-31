"Енергоатом" заявив про 100% готовність до ОЗП: взимку працюватимуть всі дев'ять енергоблоків

У НАЕК "Енергоатом" повідомили про виконання усіх заходів, щоб протягом зими працювати всіма дев'ятьма енергоблоками.

Про це заявила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, "Енергоатом" продовжив впроваджувати стратегічний підхід до ремонтної кампанії. Основна ціль – провести усі потрібні роботи протягом теплої пори року, щоб на повну потужність працювати в холодний час.

Зазначається, що такі заходи дозволили досягти 100% коефіцієнту використання встановленої потужності (КВВП) протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024.

"Для цього Дирекція і всі відокремлені підрозділи провели велику роботу та залучили усі необхідні ресурси. Все виконано вчасно і якісно, я дякую нашим фахівцям за самовіддану і необхідну для всієї України працю", – зазначив очільник "Енергоатому" Петро Котін.

"Енергоатом" контролює Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Наразі компанія оцінює загальну встановлену потужність дев’яти енергоблоків у 8,13 ГВт.

Зауважимо, 9 жовтня "Енергоатом" успішно завершив планово-попереджувальний ремонт на всіх АЕС, випередивши графік на 11 днів. Було виведено з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС, наразі триває поступове набрання його потужності.

Міністерство енергетики України лобіює будівництво великих і дорогих ядерних реакторів, на зведення яких потрібно від семи до десяти років. Але компанія "Енергоатом" не зможе залучити мільярди доларів на будівництво нових атомних реакторів через корупційні скандали.

Окрім цього, Україна вела переговори з Болгарією про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва за $600 млн, які планувала використати для будівництва нових блоків на Хмельницькій АЕС.