С 1 ноября Польша вводит новые правила для международных автоперевозок: за нарушение – штрафы

С 1 ноября 2024 года, передвигаясь по территории Польши, водители должны иметь при себе уникальный регистрационный номер сообщения в Реестр международных автомобильных перевозок (RMPD) в системе электронного надзора за транспортом (SENT) или заменяющий его документ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Также отмечается, что при перевозке необходимо обеспечить передачу геолокационных данных транспортного средства, а также включить локатор до начала перевозки.

"В случае неисправности локатора более одного часа водитель должен остановиться на ближайшей стоянке", — отмечают в Гостаможслужбе.

Нарушение новых требований приведет к наложению штрафа от 1 500 до 12 000 злотых, в соответствии с нарушением, которое было совершено.

С деталями относительно размера штрафов можно ознакомиться по ссылке.

Водителей призвали учесть эти нововведения при пересечении границы.

Обязательная регистрация в цифровой системе SENT

Напомним, Сенат Польши одобрил изменения в законопроект "О делегировании водителей на автомобильном транспорте" 9 октября. В ведомстве сообщили, что указанные изменения вводят обязательную регистрацию в цифровой системе SENT для перевозчиков из третьих стран, а значит, для украинских перевозчиков также.

С 1 ноября необходимость регистрироваться в цифровой системе распространяется на перевозки:

по одноразовым разрешениям;

по разрешениям на перевозку ЕКМТ;

за безразрешительными перевозками (например, согласно Соглашению о либерализации грузовых перевозок).

Что нужно отметить при регистрации в системе

Согласно одобренному закону, при регистрации в системе перевозчик должен указать:

1) сведения об иностранном лице, осуществляющем эту перевозку;

2) реквизиты отправителя;

3) данные получателя;

4) место и дату начала перевозки на территории Польши;

5) место и дату завершения перевозки на территории Польши;

6) страну загрузки;

7) страну разгрузки;

8) информацию о том, осуществляется перевозка с грузом или без него;

9) номер транспортного документа на груз;

10) номер разрешения;

11) страну регистрации и регистрационный номер транспортного средства, используемого для перевозки;

12) номер устройства SENT.

Транспортный безвиз с ЕС продлен с условиями

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

Маркировке грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.

Необходимости для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.

Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми за товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.