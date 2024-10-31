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С 1 ноября Польша вводит новые правила для международных автоперевозок: за нарушение – штрафы
С 1 ноября 2024 года, передвигаясь по территории Польши, водители должны иметь при себе уникальный регистрационный номер сообщения в Реестр международных автомобильных перевозок (RMPD) в системе электронного надзора за транспортом (SENT) или заменяющий его документ.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Также отмечается, что при перевозке необходимо обеспечить передачу геолокационных данных транспортного средства, а также включить локатор до начала перевозки.
"В случае неисправности локатора более одного часа водитель должен остановиться на ближайшей стоянке", — отмечают в Гостаможслужбе.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Нарушение новых требований приведет к наложению штрафа от 1 500 до 12 000 злотых, в соответствии с нарушением, которое было совершено.
С деталями относительно размера штрафов можно ознакомиться по ссылке.
Водителей призвали учесть эти нововведения при пересечении границы.
Обязательная регистрация в цифровой системе SENT
Напомним, Сенат Польши одобрил изменения в законопроект "О делегировании водителей на автомобильном транспорте" 9 октября. В ведомстве сообщили, что указанные изменения вводят обязательную регистрацию в цифровой системе SENT для перевозчиков из третьих стран, а значит, для украинских перевозчиков также.
С 1 ноября необходимость регистрироваться в цифровой системе распространяется на перевозки:
- по одноразовым разрешениям;
- по разрешениям на перевозку ЕКМТ;
- за безразрешительными перевозками (например, согласно Соглашению о либерализации грузовых перевозок).
Что нужно отметить при регистрации в системе
Согласно одобренному закону, при регистрации в системе перевозчик должен указать:
1) сведения об иностранном лице, осуществляющем эту перевозку;
2) реквизиты отправителя;
3) данные получателя;
4) место и дату начала перевозки на территории Польши;
5) место и дату завершения перевозки на территории Польши;
6) страну загрузки;
7) страну разгрузки;
8) информацию о том, осуществляется перевозка с грузом или без него;
9) номер транспортного документа на груз;
10) номер разрешения;
11) страну регистрации и регистрационный номер транспортного средства, используемого для перевозки;
12) номер устройства SENT.
Транспортный безвиз с ЕС продлен с условиями
Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.
Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.
Речь идет о:
- Маркировке грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
- Необходимости для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
- Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми за товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.
Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.