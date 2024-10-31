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Транспорт
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С 1 ноября Польша вводит новые правила для международных автоперевозок: за нарушение – штрафы

С 1 ноября Польша вводит новые правила для международных автоперевозок: за нарушение – штрафы
Изображение: freepik

С 1 ноября 2024 года, передвигаясь по территории Польши, водители должны иметь при себе уникальный регистрационный номер сообщения в Реестр международных автомобильных перевозок (RMPD) в системе электронного надзора за транспортом (SENT) или заменяющий его документ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Также отмечается, что при перевозке необходимо обеспечить передачу геолокационных данных транспортного средства, а также включить локатор до начала перевозки.

"В случае неисправности локатора более одного часа водитель должен остановиться на ближайшей стоянке", — отмечают в Гостаможслужбе.

Нарушение новых требований приведет к наложению штрафа от 1 500 до 12 000 злотых, в соответствии с нарушением, которое было совершено.

С деталями относительно размера штрафов можно ознакомиться по ссылке.

Водителей призвали учесть эти нововведения при пересечении границы.

Обязательная регистрация в цифровой системе SENT

Напомним, Сенат Польши одобрил изменения в законопроект "О делегировании водителей на автомобильном транспорте" 9 октября. В ведомстве сообщили, что указанные изменения вводят обязательную регистрацию в цифровой системе SENT для перевозчиков из третьих стран, а значит, для украинских перевозчиков также.

С 1 ноября необходимость регистрироваться в цифровой системе распространяется на перевозки:

  • по одноразовым разрешениям;
  • по разрешениям на перевозку ЕКМТ;
  • за безразрешительными перевозками (например, согласно Соглашению о либерализации грузовых перевозок).

Что нужно отметить при регистрации в системе

Согласно одобренному закону, при регистрации в системе перевозчик должен указать:

1) сведения об иностранном лице, осуществляющем эту перевозку;

2) реквизиты отправителя;

3) данные получателя;

4) место и дату начала перевозки на территории Польши;

5) место и дату завершения перевозки на территории Польши;

6) страну загрузки;

7) страну разгрузки;

8) информацию о том, осуществляется перевозка с грузом или без него;

9) номер транспортного документа на груз;

10) номер разрешения;

11) страну регистрации и регистрационный номер транспортного средства, используемого для перевозки;

12) номер устройства SENT.

Транспортный безвиз с ЕС продлен с условиями

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

  • Маркировке грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
  • Необходимости для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
  • Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми за товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.

Автор:
Ольга Колесниченко