1 ноября на границе со Словакией приостановят оформление грузовиков: детали

1 ноября в пункте пропуска "Вишнее Немецкое – Ужгород" на украинско-словацкой границе будет временно приостановлено оформление грузовиков.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

По информации словацких таможенников, 1 ноября 2024 года будет обновляться серверное программное обеспечение на таможенном посту «Вишнее Немецкое» (грузовое направление) Михаловецкой таможни.

"В этой связи будет временно приостановлена работа таможенного контроля и оформления крупногабаритных транспортных средств через украинско-словацкую границу", — отмечают в Гостаможслужбе.

Отмечается, что технические работы начнутся с 09:00. и продлятся до 15:00.

Просим перевозчиков, выбирающих пересечение границы в этом направлении, учесть указанную информацию при планировании поездок.

В ведомстве советуют перевозчикам учесть данную информацию при планировании маршрутов через границу Украины.

Напомним, 2 ноября временно будет прекращен таможенный контроль и таможенное оформление транспортных средств в пункте пропуска "Россошани-Бричень" на украинско-молдавской границе.

На каких КПП задержки движения

В пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" на границе с Польшей с 1 октября 2024 прекратили осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств. КПП готовят к полноценному открытию.

С 24 октября 2024 года на пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное" начались ремонтные работы по замене дорожного покрытия, что может повлиять на скорость пересечения границы.

С 23 сентября меняют асфальтное покрытие в пределах пункта пропуска "Корчева — Краковец" на направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств.

Напомним, в пункте пропуска на украино-польской границе "Шегини-Медика" 26 августа начались ремонтные работы. Поэтому возможно замедление движения транспортных средств. Ремонт продлится полтора месяца.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе возможны задержки движения транспорта из-за реконструкции участка дороги. Ремонтные работы продлятся до 30 ноября 2024 года.