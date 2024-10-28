На границе с Молдовой приостановят таможенное оформление: детали

2 ноября временно будет прекращен таможенный контроль и таможенное оформление транспортных средств в пункте пропуска "Россошаны-Бричень" на украинско-молдавской границе.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что по информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, 2 ноября временно отсутствует электроснабжение в пункте пропуска "Россошани-Бричень", что на украинско-молдавской границе, из-за работ по налаживанию сетей электроснабжения.

"В течение срока выполнения работ, ориентировочно с 09:00 до 21:00, таможенный контроль граждан и таможенное оформление транспортных средств будут приостановлены", — отмечают в Гостаможслужбе.

В ведомстве советуют перевозчикам учесть данную информацию при планировании маршрутов через границу Украины.

Напомним, также на мосту через реку Днестр в рамках международного пункта пропуска " Могилев-Подольский — Отач" на молдавско-украинской границе продлили срок проведения ремонтных работ.

На каких КПП задержки движения

В пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" на границе с Польшей с 1 октября 2024 прекратили осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств. КПП готовят к полноценному открытию.

С 24 октября 2024 года в пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное" начались ремонтные работы по замене дорожного покрытия, что может повлиять на скорость пересечения границы.

С 23 сентября меняют асфальтное покрытие в пределах пункта пропуска "Корчева — Краковец" на направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств.

Напомним, в пункте пропуска на украино-польской границе "Шегини-Медика" 26 августа начались ремонтные работы. Поэтому возможно замедление движения транспортных средств. Ремонт продлится полтора месяца.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе возможны задержки движения транспорта из-за реконструкции участка дороги. Ремонтные работы продлятся до 30 ноября 2024 года.