На кордоні з Молдовою призупинять митне оформлення: деталі

2 листопада тимчасово буде припинений митний контроль та митне оформлення транспортних засобів у пункті пропуску "Росошани-Бричень" на українсько-молдовському кордоні.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що за інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, 2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску "Росошани-Бричень", що на українсько-молдовському кордоні, через роботи із налагодження мереж електропостачання.

"Упродовж терміну виконання робіт, орієнтовно з 09:00 до 21:00, митний контроль громадян та митне оформлення транспортних засобів буде призупинено", - наголошують у Держмитслужбі.

У відомстві радять перевізникам врахувати дану інформацію при плануванні маршрутів через кордон України.

Нагадаємо, також на мосту через річку Дністер у межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський – Отач" на молдовсько-українському кордоні продовжили строк проведення ремонтних робіт.

На яких КПП затримки руху

У пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні з Польшею з 1 жовтня 2024 року припинили здійснення митних формальностей та пропуск транспортних засобів. КПП готують до повноцінного відкриття.

З 24 жовтня 2024 року на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" розпочались ремонтні роботи із заміни дорожнього покриття, що може вплинути на швидкість перетину кордону.

З 23 вересня міняють асфальтне покриттяу межах пункту пропуску "Корчова - Краківець" на напрямку вʼїзд у Республіку Польща (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів.

Нагадаємо, у пункті пропуску на україно-польському кордоні "Шегині-Медика" 26 серпня розпочалися ремонтні роботи. Через це можливе сповільнення руху транспортних засобів. Ремонт триватиме півтора місяця.

Раніше повідомлялося, що у пункті пропуску "Устилуг-Зосін"на українсько-польському кордоні можливі затримки руху транспорту через реконструкцію ділянки дороги. Ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада 2024 року.