З 1 листопада Польща вводить нові правила для міжнародних автоперевезень: за порушення - штрафи

З 1 листопада 2024 року, пересуваючись по території Польщі, водії повинні мати при собі унікальний реєстраційний номер повідомлення до Реєстру міжнародних автомобільних перевезень (RMPD) у системі електронного нагляду за транспортом (SENT) або документ, що його замінює.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Також зазначається, що під час перевезення необхідно забезпечити передавання геолокаційних даних транспортного засобу, а також увімкнути локатор до початку перевезення.

"У разі несправності локатора понад одну годину водій повинен зупинитися на найближчій стоянці", - зауважують в Держмитслужбі.

Порушення нових вимог призведе до накладення штрафу від 1 500 до 12 000 злотих, відповідно до порушення, яке було вчинено.

З деталями стосовно розміру штрафів можна ознайомитись за посиланням.

Водіїв закликали врахувати ці нововведення при перетину кордону.

Обов’язкова реєстрація у цифровій системі SENT

Нагадаємо, Сенат Польщі схвалив зміни до законопроєкту "Про делегування водіїв на автомобільному транспорті" 9 жовтня. У відомстві повідомили, що вказані зміни запроваджують обов’язкову реєстрацію у цифровій системі SENT для перевізників з третіх країн, а значить для українських перевізників також.

З 1 листопада необхідність реєструватись у цифровій системі поширюється на перевезення:

за одноразовими дозволами;

за дозволами на перевезення ЄКМТ;

за бездозвільними перевезеннями (наприклад, відповідно до Угоди про лібералізацію вантажних перевезень).

Що потрібно зазначити під час реєстрації в системі

Відповідно до схваленого закону, під час реєстрації в системі перевізник повинен зазначити:

1) відомості про іноземну особу, яка здійснює це перевезення;

2) реквізити відправника;

3) дані одержувача;

4) місце і дату початку перевезення на території Польщі;

5) місце і дату завершення перевезення на території Польщі;

6) країну завантаження;

7) країну розвантаження;

8 ) інформацію про те, чи здійснюється перевезення з вантажем чи без нього;

9) номер транспортного документа на вантаж;

10) номер дозволу;

11) країну реєстрації та реєстраційний номер транспортного засобу, що використовується для перевезення;

12) номер пристрою SENT.

Транспортний безвіз з ЄС продовжено з умовами

Нагадаємо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Підписана Угода містить кілька ключових змін. Вони стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про:

Маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

Необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.

Зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.