Аграрии шести областей начали сбор урожая зерновых

Аграрии шести областей начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. Сбор урожая уже проходит в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что в общей сложности намолочено 48,3 тыс. тонн зерна нового урожая.

пшеницы – 1,1 тыс. тонн при урожайности 22,0 ц/га;

ячменя – 39,9 тыс. тонн при урожайности 29,8 ц/га;

гороха – 7,3 тыс. тонн при урожайности 22,0 ц/га.

Как сообщают в Минагрополитики, лидером среди областей по показателю урожайности являются аграрии Винницкой области. Они собирают по 30,5 ц с гектара.

В то же время сельхозтоваропроизводители Одесщины лидируют по наибольшему обмолоту площадей посевов - 11,8 тыс. га.

Заметим, по итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.

В 2024 году урожай будет меньшим

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) несколько снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных культур в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Потенциальное снижение урожая связано с сокращением посевных площадей, преимущественно под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке и относительно высокой стоимости экспортной логистики.

УЗА ожидает, что экспорт зерновых и масличных культур в 2024/2025 маркетинговом году составит 43,5 млн. тонн против прогнозируемых 53,2 млн. тонн в текущем сезоне.

Наибольшее сокращение прогнозируется для урожая кукурузы – до 25,5 млн. тонн, что на 4,1 млн. тонн меньше, чем в 2023 году. Экспорт кукурузы оценивается в 20,5 млн. тонн против 26 млн. тонн в этом году.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 19,1 млн. тонн с потенциальным экспортом около 13 млн. тонн. Для ячменя ожидается 4,6 млн. тонн урожая и 2 млн. тонн экспорта.

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.