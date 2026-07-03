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Формула 2035: почему агросектору нужен 10-летний переходный период для средств защиты растений
Приближение украинского рынка средств защиты растений (СЗР) к требованиям Европейского Союза – это стратегически правильный и неизбежный процесс. В то же время евроинтеграция должна происходить как управляемая трансформация, а не как "шоковая терапия" для отечественного агробизнеса.
Проведенные анализы рынка четко свидетельствуют: украинские технологии выращивания имеют критически высокую зависимость от отдельных действующих веществ (ДВ), ограниченных или не одобренных в ЕС. Их сиюминутный вывод из оборота создает риск не только для агропроизводства, но и для всей цепи – от производителя СЗР до конечного экспортера.
В то же время в Верховной Раде Украины зарегистрировали новый евроинтеграционный законопроект №15362 "О средствах защиты растений", призванный коренным образом обновить правила авторизации и использования соответствующих препаратов. Современное состояние отечественного законодательства в этой сфере требует существенного реформирования, поскольку Украина обязана гармонизировать свои нормы с жесткими стандартами Европейского Союза до конца 2028 года.
Однако отечественные аграрные ассоциации отмечают, что европейские производители переходили на эти правила постепенно в течение двадцати лет, имея всестороннюю институциональную поддержку. Из-за этого профильные сообщества, в частности ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", призывают предусмотреть 10-летний переходный период – до 31 декабря 2035 года для адаптации украинского рынка к новым требованиям. Отечественные производители опасаются, что преждевременный запрет на широкий перечень действующих веществ при отсутствии полноценного доступа к рынку ЕС поставит наш агробизнес в неравные условия по сравнению с мировыми конкурентами.
Переходный период продолжительностью до 10 лет для наиболее критических ДВ – это не попытка отсрочить изменения, а вопросы выживания нашего агроэкспорта, сохранения продовольственной безопасности и устойчивости экономики во времена глобальных вызовов. Также время, необходимое мировым и украинским компаниям-производителям СЗР для разработки, испытания и регистрации в Украине, климатически адаптированных и финансово оправданных альтернатив.
Приводим результаты трех независимых исследований.
Недавно ведущие бизнес-сообщества Украины презентовали результаты трех масштабных исследований: Smart Country (ВАР), НУБиП (ЕБА) и HFFA Research (УКАБ). Ученые и аналитики просчитали реальные экономические последствия регуляторной спешки, и эти цифры впечатляют:
- 10 млн га под угрозой – это около 40% всех сельхозугодий Украины рискуют стать нерентабельными или критически потерять урожайность;
- минус 14 млн тонн зерна ежегодно. Именно столько урожая может недополучить страна из-за пробелов в защите растений от вредителей и болезней;
- $4,3 млрд убытков – общие ежегодные экономические потери агросектора превысят эту астрономическую сумму;
- до 20% падения сбора урожаев в разрезе ключевых экспортных культур (кукуруза, подсолнечник, зерновые) потери доходов производителей могут достигать в среднем 144 долл./га.
Чем грозит чрезмерная регуляторная спешка?
Механическое и быстрое копирование европейских запретов без учета украинских реалий способно нанести агросектору серьезный регуляторный шок. Если для нишевых веществ на рынке существуют альтернативы, то радикальный вывод стратегически важных ДВ приведет к ощутимым негативным последствиям:
- Стремительный рост себестоимости – альтернативные схемы защиты часто являются более дорогими и менее эффективными, что существенно увеличит издержки производителей.
- Пробелы в защите растений и потеря урожая – полный вывод определенных ДВ образует пробелы в контроле вредных организмов, что приведет к падению урожайности и качеству продукции.
- Уменьшение количества разрешенных химических классов заставит чаще использовать одни и те же препараты, вызывая устойчивость (резистентность) у патогенов и вредителей.
- Малые и средние хозяйства пострадают больше, ведь они имеют ограниченный финансовый ресурс для быстрой адаптации.
- Искусственный дефицит эффективных решений мгновенно спровоцирует всплеск нелегального обращения и распространение фальсифицированных препаратов.
Что говорят эксперты, ученые и практикующие агрономы?
Проблема переходного периода давно вышла за пределы кабинетных дискуссий. В профессиональном сообществе формируется консенсус:
Мнение научных работников (агрохимиков и фитопатологов): "Климатические зоны Украины существенно отличаются от большинства стран ЕС. Из-за более высоких среднегодовых температур на Юге и Востоке прессинг вредителей и болезней у нас более агрессивный. Если забрать действующие вещества без адаптированных биологических или химических заменителей, мы просто сдадим поля в жертву вредным организмам. Нам нужны годы полевых испытаний для поиска новых систем защиты".
Мнение агрономов-практиков: "Биопрепараты и интегрированная защита (ИЗР) – это прекрасно, но они не работают как "скорая помощь". Если поле накрывает эпифитотия болезни, биологические агенты бессильны, нужна системная химия. Радикальный запрет ДВ сейчас – это прямой путь к потере 20–30% валового сбора кукурузы, подсолнечника и зерновых".
Аграрное сообщество, в частности эксперты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), отмечают: переходный период не является попыткой отложить имплементацию европейских норм. Это инструмент управляемой и безопасной адаптации рынка. Продленный период позволит рынку подготовиться к изменениям и обеспечить появление полноценных, экономически приемлемых химических и нехимических решений.
Призыв к украинским властям: время обеспечить предсказуемость и поддержать национального производителя
Сегодня украинский бизнес показывает максимальную конструктивность. Мы готовы к постепенному очищению рынка от веществ с низкой значимостью. В то же время мы ожидаем такую же конструктивную и партнерскую позицию со стороны государства.
В этом контексте обращаемся в Министерство экономики, окружающую среду и сельское хозяйство Украины, Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также профильный комитет Верховной Рады Украины с предложениями:
- Обеспечить четкую и последовательную позицию в переговорах с ЕС и отстаивать поэтапный, риск-ориентированный подход к гармонизации законодательства. Необходим зафиксированный переходный период до 10 лет для критических веществ (с конечным сроком до 31.12.2035 года).
- Внедрить обязательный анализ экономического влияния, ибо любое решение по ограничению или запрету ДВ должно приниматься правительственными структурами только после комплексной оценки его влияния на себестоимость продукции, устойчивость агросектора и конкурентоспособность украинского экспорта.
- Запустить ускоренную регистрацию европейских инноваций, что даст зеленый свет для быстрого испытания и взаимного признания новых препаратов, уже успешно используемых в ЕС, чтобы обеспечить аграриев реальными альтернативами взамен запрещенным ДВ.
Умная евроинтеграция – это баланс между экологическими стандартами будущего и экономической способностью настоящего. Поэтапный подход с фиксированным 10-летним переходным периодом для критически важных действующих веществ позволит украинскому агросектору избежать регуляторного шока, сохранить статус лидера на мировом продовольственном рынке и не допустить внутреннего кризиса. Государство и бизнес должны действовать как партнеры – только так эта трансформация будет эффективной и сбалансированной.