Формула 2035: почему агросектору нужен 10-летний переходный период для средств защиты растений

Приближение украинского рынка средств защиты растений (СЗР) к требованиям Европейского Союза – это стратегически правильный и неизбежный процесс. В то же время евроинтеграция должна происходить как управляемая трансформация, а не как "шоковая терапия" для отечественного агробизнеса.

Проведенные анализы рынка четко свидетельствуют: украинские технологии выращивания имеют критически высокую зависимость от отдельных действующих веществ (ДВ), ограниченных или не одобренных в ЕС. Их сиюминутный вывод из оборота создает риск не только для агропроизводства, но и для всей цепи – от производителя СЗР до конечного экспортера.

В то же время в Верховной Раде Украины зарегистрировали новый евроинтеграционный законопроект №15362 "О средствах защиты растений", призванный коренным образом обновить правила авторизации и использования соответствующих препаратов. Современное состояние отечественного законодательства в этой сфере требует существенного реформирования, поскольку Украина обязана гармонизировать свои нормы с жесткими стандартами Европейского Союза до конца 2028 года.

Однако отечественные аграрные ассоциации отмечают, что европейские производители переходили на эти правила постепенно в течение двадцати лет, имея всестороннюю институциональную поддержку. Из-за этого профильные сообщества, в частности ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", призывают предусмотреть 10-летний переходный период – до 31 декабря 2035 года для адаптации украинского рынка к новым требованиям. Отечественные производители опасаются, что преждевременный запрет на широкий перечень действующих веществ при отсутствии полноценного доступа к рынку ЕС поставит наш агробизнес в неравные условия по сравнению с мировыми конкурентами.

Переходный период продолжительностью до 10 лет для наиболее критических ДВ – это не попытка отсрочить изменения, а вопросы выживания нашего агроэкспорта, сохранения продовольственной безопасности и устойчивости экономики во времена глобальных вызовов. Также время, необходимое мировым и украинским компаниям-производителям СЗР для разработки, испытания и регистрации в Украине, климатически адаптированных и финансово оправданных альтернатив.

Приводим результаты трех независимых исследований.

Недавно ведущие бизнес-сообщества Украины презентовали результаты трех масштабных исследований: Smart Country (ВАР), НУБиП (ЕБА) и HFFA Research (УКАБ). Ученые и аналитики просчитали реальные экономические последствия регуляторной спешки, и эти цифры впечатляют:

10 млн га под угрозой – это около 40% всех сельхозугодий Украины рискуют стать нерентабельными или критически потерять урожайность;

минус 14 млн тонн зерна ежегодно. Именно столько урожая может недополучить страна из-за пробелов в защите растений от вредителей и болезней;

$4,3 млрд убытков – общие ежегодные экономические потери агросектора превысят эту астрономическую сумму;

до 20% падения сбора урожаев в разрезе ключевых экспортных культур (кукуруза, подсолнечник, зерновые) потери доходов производителей могут достигать в среднем 144 долл./га.

Чем грозит чрезмерная регуляторная спешка?

Механическое и быстрое копирование европейских запретов без учета украинских реалий способно нанести агросектору серьезный регуляторный шок. Если для нишевых веществ на рынке существуют альтернативы, то радикальный вывод стратегически важных ДВ приведет к ощутимым негативным последствиям:

Стремительный рост себестоимости – альтернативные схемы защиты часто являются более дорогими и менее эффективными, что существенно увеличит издержки производителей.

Пробелы в защите растений и потеря урожая – полный вывод определенных ДВ образует пробелы в контроле вредных организмов, что приведет к падению урожайности и качеству продукции.

Уменьшение количества разрешенных химических классов заставит чаще использовать одни и те же препараты, вызывая устойчивость (резистентность) у патогенов и вредителей.

Малые и средние хозяйства пострадают больше, ведь они имеют ограниченный финансовый ресурс для быстрой адаптации.

Искусственный дефицит эффективных решений мгновенно спровоцирует всплеск нелегального обращения и распространение фальсифицированных препаратов.

Что говорят эксперты, ученые и практикующие агрономы?

Проблема переходного периода давно вышла за пределы кабинетных дискуссий. В профессиональном сообществе формируется консенсус:

Мнение научных работников (агрохимиков и фитопатологов): "Климатические зоны Украины существенно отличаются от большинства стран ЕС. Из-за более высоких среднегодовых температур на Юге и Востоке прессинг вредителей и болезней у нас более агрессивный. Если забрать действующие вещества без адаптированных биологических или химических заменителей, мы просто сдадим поля в жертву вредным организмам. Нам нужны годы полевых испытаний для поиска новых систем защиты".

Мнение агрономов-практиков: "Биопрепараты и интегрированная защита (ИЗР) – это прекрасно, но они не работают как "скорая помощь". Если поле накрывает эпифитотия болезни, биологические агенты бессильны, нужна системная химия. Радикальный запрет ДВ сейчас – это прямой путь к потере 20–30% валового сбора кукурузы, подсолнечника и зерновых".

Аграрное сообщество, в частности эксперты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), отмечают: переходный период не является попыткой отложить имплементацию европейских норм. Это инструмент управляемой и безопасной адаптации рынка. Продленный период позволит рынку подготовиться к изменениям и обеспечить появление полноценных, экономически приемлемых химических и нехимических решений.

Призыв к украинским властям: время обеспечить предсказуемость и поддержать национального производителя

Сегодня украинский бизнес показывает максимальную конструктивность. Мы готовы к постепенному очищению рынка от веществ с низкой значимостью. В то же время мы ожидаем такую же конструктивную и партнерскую позицию со стороны государства.

В этом контексте обращаемся в Министерство экономики, окружающую среду и сельское хозяйство Украины, Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также профильный комитет Верховной Рады Украины с предложениями:

Обеспечить четкую и последовательную позицию в переговорах с ЕС и отстаивать поэтапный, риск-ориентированный подход к гармонизации законодательства. Необходим зафиксированный переходный период до 10 лет для критических веществ (с конечным сроком до 31.12.2035 года). Внедрить обязательный анализ экономического влияния, ибо любое решение по ограничению или запрету ДВ должно приниматься правительственными структурами только после комплексной оценки его влияния на себестоимость продукции, устойчивость агросектора и конкурентоспособность украинского экспорта. Запустить ускоренную регистрацию европейских инноваций, что даст зеленый свет для быстрого испытания и взаимного признания новых препаратов, уже успешно используемых в ЕС, чтобы обеспечить аграриев реальными альтернативами взамен запрещенным ДВ.

Умная евроинтеграция – это баланс между экологическими стандартами будущего и экономической способностью настоящего. Поэтапный подход с фиксированным 10-летним переходным периодом для критически важных действующих веществ позволит украинскому агросектору избежать регуляторного шока, сохранить статус лидера на мировом продовольственном рынке и не допустить внутреннего кризиса. Государство и бизнес должны действовать как партнеры – только так эта трансформация будет эффективной и сбалансированной.