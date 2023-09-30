Гречка в Украине дешевеет: почему так происходит и сколько продержится этот тренд

Цены на гречневую крупу в Украине снижаются с начала года, этот процесс - эхо ажиотажа, возникшего на рынке пищевых продуктов с началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Но противостояние украинской и российской гречки продолжается и сейчас – поставки из РФ вредят украинскому производителю и экспортеру, а также мешают продукции из Украины осваивать новые рынки сбыта. Delo.ua проанализировало динамику цен на этот продукт и узнало о создании "гречневого кластера", который позволит консолидировать работу отрасли для эффективной конкуренции с российским импортом.

Согласно данным Госстата, в августе 2023 года средние потребительские цены на гречневую крупу уменьшились до 45,6 грн/кг, тогда как год назад она стоила почти вдвое дороже – 96 грн/кг. Развязанная россиянами война повлекла за собой ажиотажный рост цен на гречку, который длился до сентября 2022 года. Поступление нового урожая в хранилища привело к постепенному снижению цен, которое продлилось в 2023 году и имеет перспективу на 2024 год.

Рост и снижение средних потребительских цен на крупу гречневую выглядят следующим образом:

Период Средние цены, грн/кг Изменение к предыдущему периоду февраль-2022 48,7 - май-2022 69,3 +42% август-2022 96,0 +39% октябрь-2022 82,7 -14% декабрь-2022 74,7 -10% февраль-2023 65,7 -12% май-2023 55,9 -15% август-2023 45,6 -18%

Подобные скачки цен не связаны с изменением себестоимости этой культуры, неблагоприятными погодными условиями или сокращением посевных площадей. Опрошенные эксперты называют две основные причины изменения цен на эту социально важную крупу: экспансия дешевой русской гречки да нежелание украинских торговых сетей продавать себе в убыток товар , закупленный ранее по более высокой цене.

Российская экспансия делает украинскую гречку нерентабельной

Украина не формирует внутренние цены на гречневую крупу в течение последних 7-8 лет, это делает страна-агрессор РФ. Все это время на рынок Украины происходила масштабная интервенция дешевой российской гречки , выращиваемой с значительными государственными дотациями, объясняет гендиректор Сквирского комбината хлебопродуктов Виктор Дорошенко. Эта экспансия приводила к исчезновению экономической целесообразности выращивать гречку в Украине, сдерживала рост отрасли и наносила ущерб местным производителям и переработчикам.

Развязанная страной-агрессором полномасштабная война остановила торговлю между двумя странами, и с февраля по декабрь 2022 года на украинском рынке не было российской продукции. Благодаря этому возросла маржинальность выращивания гречихи в Украине, в результате чего посевные площади под культурой на 2023 год выросли на четверть – до 140-150 тыс. га.

В последнем месяце прошлого года на украинский рынок снова начала завозиться производимая в России гречневая крупа, расфасованная в Казахстане. В феврале 2023 года балтийские трейдеры ввезли на рынки стран Евросоюза крупную партию такой российско-казахской гречки, из-за чего цены на европейском рынке рухнули сразу на треть. В таких условиях украинский производитель потерял возможность сбыта своего товара в ЕС, а цены в Украине продолжили падение из-за перизбытка этого продовольственного товара.

К сожалению, сейчас ситуацию снова диктует российская гречка. На сегодняшний день мы имеем урожай вдвое больше нашей годовой потребности. В России тоже достаточно хороший урожай, поэтому они будут давить на цены и дальше. Изменения тренда я в ближайшие 3-4 месяца не ожидаю. Виктор Дорошенко гендиректор Сквирского КХП

Он добавляет, что предел рентабельности для выращивания гречихи в Украине составляет 17-18 тыс. грн за тонну в закупке, иначе для фермеров нет смысла заниматься этой культурой.

К новому году закупочные цены стабилизируются на уровне 15 тыс. грн/тонна, отмечает исполнительный директор Международной ассоциации гречихи (МАГ) Сергей Громовой.

Согласно данным электронной биржи GrainTrade ,актуальные закупочные цены на гречку у фермеров еще ниже – в сентябре они колеблются в диапазоне 11-15 тыс. грн/тонна, тогда как еще в июле-июне за тонну предлагали 30-40 тыс. грн.

Цены на гречку у фермера и в магазине – две разные вещи

Закупочные цены на гречиху и цены на гречневую крупу в магазине являются двумя разными вещами, не связанными между собой , и эти два показателя не изменяются синхронно, уточнил Сергей Громовой. По его словам, продуктовый ритейл выступает дополнительным звеном между производителем и потребителем, и компенсирует свои затраты на крупу, закупленную ранее по более высокой стоимости.

Торговля ведет свою игру, не связанную с интересами ни потребителя, ни фермера. Если они купили год назад гречку по 80 грн/кг, то они ее и держат на полках по такой цене, хотя на рынке много более дешевых предложений. То есть они ждут, пока не "скинут" этот дорогой товар, чтобы не продавать себе в убыток". Сергей Громовой исполнительный директор МАГ

Таким образом, потребитель вынужден покупать дорогую гречневую крупу, что приводит к постепенному сокращению ее потребления населением и влечет затоваривание рынка – излишки товара не распродаются, хотя уже доступна гречка нового урожая.

Совокупность этих факторов создает тенденцию к дальнейшему медленному снижению цен на крупу , констатирует представитель ассоциации

"Если сейчас, условно, в магазинах есть предложения по 35 грн и по 70 грн за килограмм крупы, то под новый год первая будет по 30 грн, а та, что за 70 грн, подешевеет до 55 грн", - уточняет эксперт.

На дальнейшее снижение цен на гречку повлияет и ее рекордный урожай в этом году , вызванный благоприятными погодными условиями и увеличенными посевными площадями, объясняет главный специалист отдела растениеводства Департамента аграрного развития Минагрополитики Украины Наталья Войтюк. В этом году посевные площади под гречкой в Украине достигли 141 тыс. га, поэтому урожай оценивается в 191 тыс. тонн при внутренней потребности в 130 тыс. тонн.

"Отечественной крупы будет достаточно для наших собственных нужд, еще и для экспорта кое-что останется. Главное, чтобы потребители предпочитали нашу качественную гречку российской, которую легко отличить по темно-коричневому цвету", - подчеркивает эксперт.

Украина создает кластер для производителей, переработчиков и селекционеров

В сентябре представители отрасли приняли решение создать "гречневый кластер" - объединение производителей и переработчиков гречихи, куда также входят ученые, селекционеры, производители семян, фермеры и производители сопутствующих продуктов и товаров. Объединение включает производителей гречневой крупы, гречневых хлопьев, сухариков, макарон или муки, а также уникальных производств - например, подушек и матрасов из гречневой шелухи.

Создание кластерной структуры отрасли позволит объединить интересы и возможности ученых, производителей, переработчиков, ритейла и власти в совместном отстаивании своих интересов и недопущении российской продукции на отечественный рынок, поясняет директор Белоцерковского КХП Иван Шилов.

"По качественно-безопастностным показателям российская крупа только по трем из 12 пунктов соответствует украинским стандартам. Куда же смотрит Госпродпотребслужба, спрашивает украинский переработчик? Объединение является реальным выходом, как преодолеть экспансию российской гречки в Украине", - подчеркивает эксперт.

Совместная работа отрасли позволит прогнозировать необходимые посевные площади под гречкой, тем самым влияя на ее стоимость, это позволит избежать скачков цен, подобных ситуации в 2022-2023 годах. Учитывая, что ежегодная научно обоснованная норма потребления гречневой крупы составляет 6,8 кг на украинца, можно высчитать, сколько реально нужно производить для внутреннего потребления, а какие остатки можно экспортировать. А главное, гречка как культура перестанет сеяться по остаточному принципу , уточняет директор КХП.

Кроме того, организованный кластер будет заниматься продвижением украинского экспорта, сталкивающегося со сложностями на фоне российской экспансии, объясняет Сергей Громовой. Хотя в странах Азии и Африки и незначительное потребление гречки, украинский бизнес хочет организовать поставки в Индию, где достаточно хорошо развит рынок гречки.

"Китай и Япония будут брать российскую гречку, нам туда не дотянуться. Нам остается Индия и Африка. В Африке едят мало гречки, но работаем над тем, чтобы выйти на рынки таких стран как Марокко. В общем, работаем на том, чтобы открыть рынок, и хотим говорить о десятках тысяч тонн экспорта", - отметил эксперт.

Также кластеризация сможет "подружить" производство и отраслевую науку. Совместная работа позволит заказывать у селекционных учреждений выведение сортов гречихи с конкретными свойствами, например с урожайностью 2 тонны/га, конкретной пленчастостью, структурой семян и т.д. Таким образом, научные учреждения не будут работать "вхолостую", а будут выполнять необходимый для бизнеса заказ.