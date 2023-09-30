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Гречка в Украине дешевеет: почему так происходит и сколько продержится этот тренд
Цены на гречневую крупу в Украине снижаются с начала года, этот процесс - эхо ажиотажа, возникшего на рынке пищевых продуктов с началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Но противостояние украинской и российской гречки продолжается и сейчас – поставки из РФ вредят украинскому производителю и экспортеру, а также мешают продукции из Украины осваивать новые рынки сбыта. Delo.ua проанализировало динамику цен на этот продукт и узнало о создании "гречневого кластера", который позволит консолидировать работу отрасли для эффективной конкуренции с российским импортом.
Согласно данным Госстата, в августе 2023 года средние потребительские цены на гречневую крупу уменьшились до 45,6 грн/кг, тогда как год назад она стоила почти вдвое дороже – 96 грн/кг. Развязанная россиянами война повлекла за собой ажиотажный рост цен на гречку, который длился до сентября 2022 года. Поступление нового урожая в хранилища привело к постепенному снижению цен, которое продлилось в 2023 году и имеет перспективу на 2024 год.
Рост и снижение средних потребительских цен на крупу гречневую выглядят следующим образом:
|Период
|Средние цены, грн/кг
|Изменение к предыдущему периоду
|февраль-2022
|48,7
|-
|май-2022
|69,3
|+42%
|август-2022
|96,0
|+39%
|октябрь-2022
|82,7
|-14%
|декабрь-2022
|74,7
|-10%
|февраль-2023
|65,7
|-12%
|май-2023
|55,9
|-15%
|август-2023
|45,6
|-18%
Подобные скачки цен не связаны с изменением себестоимости этой культуры, неблагоприятными погодными условиями или сокращением посевных площадей. Опрошенные эксперты называют две основные причины изменения цен на эту социально важную крупу: экспансия дешевой русской гречки да нежелание украинских торговых сетей продавать себе в убыток товар, закупленный ранее по более высокой цене.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российская экспансия делает украинскую гречку нерентабельной
Украина не формирует внутренние цены на гречневую крупу в течение последних 7-8 лет, это делает страна-агрессор РФ. Все это время на рынок Украины происходила масштабная интервенция дешевой российской гречки, выращиваемой с значительными государственными дотациями, объясняет гендиректор Сквирского комбината хлебопродуктов Виктор Дорошенко. Эта экспансия приводила к исчезновению экономической целесообразности выращивать гречку в Украине, сдерживала рост отрасли и наносила ущерб местным производителям и переработчикам.
Развязанная страной-агрессором полномасштабная война остановила торговлю между двумя странами, и с февраля по декабрь 2022 года на украинском рынке не было российской продукции. Благодаря этому возросла маржинальность выращивания гречихи в Украине, в результате чего посевные площади под культурой на 2023 год выросли на четверть – до 140-150 тыс. га.
В последнем месяце прошлого года на украинский рынок снова начала завозиться производимая в России гречневая крупа, расфасованная в Казахстане. В феврале 2023 года балтийские трейдеры ввезли на рынки стран Евросоюза крупную партию такой российско-казахской гречки, из-за чего цены на европейском рынке рухнули сразу на треть. В таких условиях украинский производитель потерял возможность сбыта своего товара в ЕС, а цены в Украине продолжили падение из-за перизбытка этого продовольственного товара.
Он добавляет, что предел рентабельности для выращивания гречихи в Украине составляет 17-18 тыс. грн за тонну в закупке, иначе для фермеров нет смысла заниматься этой культурой.
К новому году закупочные цены стабилизируются на уровне 15 тыс. грн/тонна, отмечает исполнительный директор Международной ассоциации гречихи (МАГ) Сергей Громовой.
Согласно данным электронной биржи GrainTrade ,актуальные закупочные цены на гречку у фермеров еще ниже – в сентябре они колеблются в диапазоне 11-15 тыс. грн/тонна, тогда как еще в июле-июне за тонну предлагали 30-40 тыс. грн.
Цены на гречку у фермера и в магазине – две разные вещи
Закупочные цены на гречиху и цены на гречневую крупу в магазине являются двумя разными вещами, не связанными между собой, и эти два показателя не изменяются синхронно, уточнил Сергей Громовой. По его словам, продуктовый ритейл выступает дополнительным звеном между производителем и потребителем, и компенсирует свои затраты на крупу, закупленную ранее по более высокой стоимости.
Таким образом, потребитель вынужден покупать дорогую гречневую крупу, что приводит к постепенному сокращению ее потребления населением и влечет затоваривание рынка – излишки товара не распродаются, хотя уже доступна гречка нового урожая.
Совокупность этих факторов создает тенденцию к дальнейшему медленному снижению цен на крупу, констатирует представитель ассоциации
"Если сейчас, условно, в магазинах есть предложения по 35 грн и по 70 грн за килограмм крупы, то под новый год первая будет по 30 грн, а та, что за 70 грн, подешевеет до 55 грн", - уточняет эксперт.
На дальнейшее снижение цен на гречку повлияет и ее рекордный урожай в этом году, вызванный благоприятными погодными условиями и увеличенными посевными площадями, объясняет главный специалист отдела растениеводства Департамента аграрного развития Минагрополитики Украины Наталья Войтюк. В этом году посевные площади под гречкой в Украине достигли 141 тыс. га, поэтому урожай оценивается в 191 тыс. тонн при внутренней потребности в 130 тыс. тонн.
"Отечественной крупы будет достаточно для наших собственных нужд, еще и для экспорта кое-что останется. Главное, чтобы потребители предпочитали нашу качественную гречку российской, которую легко отличить по темно-коричневому цвету", - подчеркивает эксперт.
Украина создает кластер для производителей, переработчиков и селекционеров
В сентябре представители отрасли приняли решение создать "гречневый кластер" - объединение производителей и переработчиков гречихи, куда также входят ученые, селекционеры, производители семян, фермеры и производители сопутствующих продуктов и товаров. Объединение включает производителей гречневой крупы, гречневых хлопьев, сухариков, макарон или муки, а также уникальных производств - например, подушек и матрасов из гречневой шелухи.
Создание кластерной структуры отрасли позволит объединить интересы и возможности ученых, производителей, переработчиков, ритейла и власти в совместном отстаивании своих интересов и недопущении российской продукции на отечественный рынок, поясняет директор Белоцерковского КХП Иван Шилов.
"По качественно-безопастностным показателям российская крупа только по трем из 12 пунктов соответствует украинским стандартам. Куда же смотрит Госпродпотребслужба, спрашивает украинский переработчик? Объединение является реальным выходом, как преодолеть экспансию российской гречки в Украине", - подчеркивает эксперт.
Совместная работа отрасли позволит прогнозировать необходимые посевные площади под гречкой, тем самым влияя на ее стоимость, это позволит избежать скачков цен, подобных ситуации в 2022-2023 годах. Учитывая, что ежегодная научно обоснованная норма потребления гречневой крупы составляет 6,8 кг на украинца, можно высчитать, сколько реально нужно производить для внутреннего потребления, а какие остатки можно экспортировать. А главное, гречка как культура перестанет сеяться по остаточному принципу, уточняет директор КХП.
Кроме того, организованный кластер будет заниматься продвижением украинского экспорта, сталкивающегося со сложностями на фоне российской экспансии, объясняет Сергей Громовой. Хотя в странах Азии и Африки и незначительное потребление гречки, украинский бизнес хочет организовать поставки в Индию, где достаточно хорошо развит рынок гречки.
"Китай и Япония будут брать российскую гречку, нам туда не дотянуться. Нам остается Индия и Африка. В Африке едят мало гречки, но работаем над тем, чтобы выйти на рынки таких стран как Марокко. В общем, работаем на том, чтобы открыть рынок, и хотим говорить о десятках тысяч тонн экспорта", - отметил эксперт.
Также кластеризация сможет "подружить" производство и отраслевую науку. Совместная работа позволит заказывать у селекционных учреждений выведение сортов гречихи с конкретными свойствами, например с урожайностью 2 тонны/га, конкретной пленчастостью, структурой семян и т.д. Таким образом, научные учреждения не будут работать "вхолостую", а будут выполнять необходимый для бизнеса заказ.