Гречка в Україні дешевшає: чому так відбувається та скільки протримається цей тренд

Ціни на гречану крупу в Україні знижуються протягом 2023 року, цей процес є відлунням ажіотажу, що виник на ринку харчових продуктів з початком повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Але протистояння української і російської гречки продовжується і зараз - поставки з РФ шкодять українському виробнику і експортеру, а також заважають продукції з України освоювати нові ринки збуту. Delo.ua проаналізувало динаміку цін на цей продукт та дізналось про створення “гречаного кластеру”, який дозволить консолідувати роботу галузі для ефективної конкуренції з російським імпортом.

Згідно з даними Держстату, в серпні 2023 року середні споживчі ціни на гречані крупи зменшилися до 45,6 грн/кг, тоді як рік тому вона коштувала майже вдвічі дорожче - 96 грн/кг. Розв'язана росіянами війна спричинила ажіотажне зростання цін на гречку, яке тривало до вересня 2022 року. Надходження нового врожаю в сховища призвело до поступового зниження цін, яке продовжилось в 2023 році і має перспективу на 2024 рік.

Ріст і зниження середніх споживчих цін на крупу гречану виглядають наступним чином:

Період Середні ціни, грн/кг Зміна до попереднього періоду лютий-2022 48,7 - травень-2022 69,3 +42% серпень-2022 96,0 +39% жовтень-2022 82,7 -14% грудень-2022 74,7 -10% лютий-2023 65,7 -12% травень-2023 55,9 -15% серпень-2023 45,6 -18%

Подібні стрибки цін не пов'язані з зміною собівартості вирощування цієї культури, несприятливими погодними умовами чи скороченням посівних площ. Опитані виданням експерти називають дві основні причини зміни цін на цю соціально важливу крупу: експансія дешевої російської гречки та небажання українських торгових мереж продавати собі у збиток товар , закуплений раніше по більш високій ціні.

Російська експансія робить українську гречку нерентабельною

Україна не формує внутрішні ціни на гречану крупу протягом останніх 7-8 років, це робить країна-агресор РФ. Весь цей час на ринок України проводилась масштабна інтервенція дешевої російської гречки , яка вирощується там зі значними державними дотаціями, пояснює гендиректор Сквирського комбінату хлібопродуктів Віктор Дорошенко. Ця експансія приводила до зникнення економічної доцільності вирощувати гречку в Україні, стримувала ріст галузі і завдавала збитків місцевим виробникам та переробникам.

Розв'язана країною-агресором повномасштабна війна зупинила торгівлю між двома країнами, і з лютого по грудень 2022 року на українському ринку не було російської продукції. Завдяки цьому зросла маржинальність вирощування гречки в Україні, внаслідок чого посівні площі під культурою на 2023 рік зросли на чверть - до 140-150 тис. га.

Однак, з кінця минулого року на український ринок знову почала завозитись вироблена в Росії гречана крупа, розфасована в Казахстані. В лютому 2023 року балтійські трейдери завезли на ринки країн Євросоюзу велику партію такої російсько-казахської гречки, через що ціни на європейському ринку обвалилися одразу на третину. В таких умовах український виробник втратив можливість збуту свого товару в ЄС, а ціни в Україні продовжили падіння через перевиробництво цього продовольчого товару.

Нажаль, наразі ситуацію знову диктує російська гречка. На сьогодні ми маємо врожай вдвічі більший за нашу річну потребу. В Росії теж достатньо гарний урожай, тому вони тиснутимуть на ціни і надалі. Зміни тренду я в найближчі 3-4 місяці не очікую". Віктор Дорошенко гендиректор Сквирського КХП

Він додає, що межа рентабельності для вирощування гречки в Україні складає 17-18 тис. грн за тонну в закупці, інакше для фермерів немає сенсу займатись цією культурою.

До нового року закупівельні ціни стабілізуються на рівні 15 тис. грн/тонна, зазначає виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки (МАГ) Сергій Громовий.

Згідно з даними електронної біржі GrainTrade, актуальні закупівельні ціни на гречку у фермерів ще нижчі - в вересні вони коливаються в діапазоні 11-15 тис. грн/тонна, тоді як ще в липні-червні за тонну пропонували 30-40 тис. грн.

Ціни на гречку у фермера і в магазині - дві різні речі

Закупівельні ціни на гречку і ціни на гречану крупу в магазині є двома різними речами, не пов'язаними між собою , і ці два показники не змінюються синхронно, уточнив Сергій Громовий. За його словами, продуктовий ритейл виступає додатковою ланкою між виробником і споживачем, і компенсує свої витрати за крупу, закуплену раніше за більш високою вартістю.

Торгівля веде свою гру, не пов'язану з інтересами ні споживача, ні фермера. Якщо вони купили рік тому гречку по 80 грн/кг, то вони її і тримають на полицях по такій ціні, хоча на ринку багато дешевших пропозицій. Тобто вони чекають, поки не "скинуть" той дорогий товар, щоб не продавати собі в збиток". Сергій Громовий виконавчий директор МАГ

Таким чином, споживач вимушений купувати дорогу гречану крупу, що приводить до поступового скорочення її споживання населенням і спричиняє затоварювання ринку - надлишки товару не розпродаються, хоча вже доступна гречка нового врожаю.

Сукупність цих факторів створює тенденцію до подальшого повільного зниження цін на крупу , констатує представник асоціації.

"Якщо зараз, умовно, в магазинах є пропозиції по 35 грн і по 70 грн за кілограм крупи, то десь під новий рік перша буде по 30 грн, а та, що за 70 грн, подешевшає до 55 грн", - уточнює експерт.

На подальше зниження цін на гречку вплине і її рекордний врожай в цьому році , викликаний сприятливими погодними умовами і збільшеними посівними площами, пояснює головний спеціаліст відділу рослинництва Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики України Наталія Войтюк. Цьогоріч посівні площі під гречкою в Україні досягли 141 тис. га, тому врожай оцінюється в 191 тис. тонн при внутрішній потребі в 130 тис. тонн.

"Вітчизняної крупи буде достатньо для наших власних потреб, ще й для експорту дещо залишиться. Головне, щоб споживачі віддавали перевагу нашій якісній гречці, а не російський, яку легко відрізнити за темно-коричневим кольором", - підкреслює експерт.

Україна створює кластер для виробників, переробників і селекціонерів

В вересні представники галузі прийняли рішення створити "гречаний кластер" - об'єднання виробників і переробників гречки, куди також входять науковці, селекціонери, виробники насіння, фермери та виробників супутніх продуктів та товарів. Об'єднання включає виробників гречаної крупи, гречаних пластівців, сухариків, макаронів чи борошна, а також унікальних виробництв - наприклад, подушок та матраців з гречаного лушпиння.

Створення кластерної структури галузі дозволить поєднати інтереси і можливості науковців, виробників, переробників, торговельників і влади в спільному відстоюванні своїх інтересів та недопущенні російської продукції на вітчизняний ринок, пояснює директор Білоцерківського КХП Іван Шилов.

"По якісно-безпековим показникам російська крупа тільки про трьом з 12 пунктів відповідає українським стандартам. Куди ж дивиться Держпродспоживслужба, запитує український переробник? Об'єднання є реальним виходом, як подолати російську експансією гречки в Україні", - підкреслює експерт.

Спільна робота галузі дозволить прогнозувати необхідні посівні площі під гречкою, тим самим впливаючи на її вартість, це дозволить уникнути стрибків цін, подібних ситуації в 2022-2023 роках. Враховуючи, що річна науково обґрунтована норма споживання гречаної крупи становить 6,8 кг на пересічного українця, можна вирахувати, скільки реально треба виробляти для внутрішнього споживання, а які залишки можна експортувати. А головне, гречка як культура перестане сіятися за залишковим принципом , уточнює директор КХП.

Крім того, організований кластер займатиметься просуванням українського експорту, що стикається з складнощами на фоні російської експансії, пояснює Сергій Громовий. Хоча в країнах Азії і Африки і незначне споживання гречки, український бізнес хоче організувати поставки в Індію, де є досить розвинений ринок гречки.

"Китай і Японія будуть брати російську гречку, нам туди не дотягнутися. Нам залишається Індія і Африка. В Африці їдять мало гречки, але працюємо над тим, щоб вийти на такі країни як Марокко. Загалом працюємо на тим, щоб відкрити ринок, і хочемо вести мову про десятки тисяч тонн експорту", - зазначив експерт.

Також кластеризація зможе "подружити" виробництво і галузеву науку. Спільна робота дозволить замовляти у селекційних установ виведення сортів гречки з конкретними властивостями, наприклад, з врожайністю 2 тонни/га, конкретною плівчастістю, структурою насіння та ін. Таким чином, наукові установи не працюватимуть "вхолосту", а виконуватимуть необхідне для бізнеса замовлення.