Индонезия запрещает экспорт пальмового масла из-за дефицита продукта в стране

Крупнейший мировой производитель и экспортер пальмового масла Индонезия с 28 апреля запрещает весь экспорт этого товара.

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Прекращение поставок в другие страны связано с дефицитом пальмового масла в стране. Поэтому правительство приняло решение запретить экспорт с 28 апреля, который будет продолжаться до тех пор, пока в Индонезии поймут, что дефицит преодолен. Об этом пишет Bloomberg.

Предыдущий запрет на экспорт этого продукта из страны был введен в конце января и снят в марте. Введение запрета привело к скачку цен на пальмовое масло к рекордным максимумам.

"Эта новость, безусловно, вызовет хаос. У нас есть крупнейший производитель, запрещающий экспорт пальмовой продукции, что добавит неопределенности в и без того ограниченную доступность растительного масла во всем мире", - сказал директор брокера Pelindung Bestari из Селангора Парамалингам Супраманиам.

По словам президента страны Джоко Видодо, этот шаг Индонезии усиливает протекционизм стран-производителей сельскохозяйственных культур по всему миру после того, как в Украине вспыхнула война.

Правительства пытаются обеспечить свои страны продовольствием в условиях роста цен. Аргентина, еще один крупный поставщик растительного масла, повысила экспортные налоги на соевое масло. ООН призвала страны оставлять торговлю открытой, заявляя, что эти шаги только приведут к дальнейшему росту мировых цен.

Напомним, что в Британии начали ограничивать продажу подсолнечного масла в одни руки из-за дефицита.