Індонезія забороняє експорт пальмової олії через дефіцит продукту в країні

Найбільший світовий виробник та експортер пальмової олії Індонезія з 28 квітня забороняє весь експорт цього товару.

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Припинення поставок до інших країн пов'язані з дефіцитом пальмової олії в країні. Тому уряд країни прийняв рішення заборонити експорт із 28 квітня, який триватиме доти, доки в Індонезії зрозуміють, що дефіцит подолано. Про це пише Bloomberg.

Попередня заборона на експорт цього продукту з країни була введена наприкінці січня та знята у березні. Введення заборони призвело до стрибка цін на пальмову олію до рекордних максимумів.

"Ця новина, безумовно, викличе хаос. У нас є найбільший виробник, який забороняє експорт пальмової продукції, що додасть невизначеності в і без того обмежену доступність рослинної олії у всьому світі", - сказав директор брокера Pelindung Bestari із Селангора Парамалінгам Супраманіам.

За словами президента країни Джоко Відодо, цей крок Індонезії посилює протекціонізм країн-виробників сільськогосподарських культур у всьому світі після того, як в Україні спалахнула війна.

Уряди намагаються забезпечити свої країни продовольством за умов зростання цін. Аргентина, ще один великий постачальник олії, підвищила експортні податки на соєву олію. ООН закликала країни залишати торгівлю відкритою, заявляючи, що ці кроки лише призведуть до подальшого зростання світових цін.

Нагадаємо, що у Британії почали обмежувати продаж соняшникової олії в одні руки через дефіцит.