Налоговая дисциплина как конкурентное преимущество – кейс «Астарта-Киев»

"ТОП-100" представляет кейс ответственного "белого" бизнеса агропромхолдинга "Астарта-Киев"

Несмотря на значительные потери, нанесенные полномасштабной войной, аграрный сектор Украины остается одним из ключевых источников наполнения государственного и местных бюджетов, поддерживая экономическую устойчивость страны. Агропромхолдинг "Астарта-Киев" - одна из ведущих компаний украинского АПК - доказывает, что даже в кризисных условиях бизнес может сохранять стабильность, прозрачность и социальную ответственность. С февраля 2022 года компания направила в бюджеты разных уровней почти 8 млрд грн, подтвердив репутацию надежного налогоплательщика и партнера государства.

Публичность как фундамент доверия

«Астарта» – одна из первых украинских агрокомпаний, получивших публичный статус. Уже более 19 лет акции агропромхолдинга котируются на Варшавской фондовой бирже, что означает работу по принципам открытости, добродетели и полной финансовой прозрачности.

В течение двух десятилетий компания последовательно отчитывается по международным стандартам, проходит независимые аудиты, информирует инвесторов, партнеров и общество о результатах деятельности. Такая системность формирует культуру доверия, ответственности и подотчетности как акционерам, так и партнерам и общинам, в которых работает «Астарта».

В 2024 году продукцию компании экспортировали в 53 страны мира

«Клуб белого бизнеса»

Второй год подряд «Астарта» подтверждает статус участника «Клуба белого бизнеса» — инициативы Государственной налоговой службы Украины, объединяющей компании с высоким уровнем налоговой дисциплины и прозрачности. В 2025 году агропромхолдинг занял второе место в национальном рейтинге налогоплательщиков, в который раз подтвердив репутацию надежного партнера государства.

Участие в «Клубе белого бизнеса» — это не только признание финансовой добродетели, но и доказательство ответственного отношения к своей роли в укреплении экономической безопасности страны. В условиях полномасштабной войны каждая уплаченная гривна налогов это вклад в устойчивость государства и поддержку украинских защитников.

Астарта на всемирной выставке Expo 2025

Налоговая гибкость как маркер зрелости бизнеса

С февраля 2022 года «Астарта» направила в государственный и местные бюджеты почти 8 млрд грн налогов. Динамика свидетельствует о стабильном росте: 1,528 млрд грн в 2022 году против 1,825 млрд грн всего за девять месяцев 2025-го. Это показывает способность компании поддерживать экономику страны даже во времена серьезных вызовов.

В то же время, команда «Астарты» гибко реагирует на изменения в налоговом администрировании. Компания одной из первых среди крупных плательщиков приобщилась к внедрению электронного аудита в рамках эксперимента ГНС и обеспечила стабильную работу в режиме экспортного администрирования. Такой подход повышает эффективность взаимодействия с государственными институтами и формирует современные стандарты прозрачности украинского бизнеса.

Земельный банк компании составляет 213 тыс. га

Прозрачность – мощный инструмент привлечения инвестиций

Несмотря на военные вызовы, Астарта продолжает реализовывать масштабные инвестиционные проекты, укрепляющие экономическую устойчивость регионов. В частности, строится первый в Украине завод по производству соевого протеинового концентрата в Полтавской области и начался инвестпроект завода по переработке масличных культур в Хмельницкой области. Проекты поддерживают ведущие международные финансовые институты.

«Астарта» – одна из немногих украинских компаний, сочетающих классическое производство с современными технологиями. Активно инвестирует в модернизацию животноводческих комплексов, обновление технического парка и внедрение цифровых решений – ключевые элементы стратегии, сочетающие эффективность и инновационность бизнеса.

Холдинг входит в топ-20 самых цифровых предприятий Украины, внедрил систему SAP ERP, развивает собственную IT-компанию AgriChain и использует big data и элементы искусственного интеллекта для повышения эффективности агропроизводства.

Во время войны прозрачность и доверие компании стали основой создания совместно с Благотворительным фондом «Поверь в себя» гуманитарной платформы Common Help Ukraine. Она объединила более 50 международных и украинских партнеров – бизнесы, благотворительные организации и правительственные структуры. За время деятельности платформы реализовано десятки региональных и национальных инициатив – от гуманитарной помощи до развития предпринимательства и создания центров жизнестойкости. Общий объем поддержки в преодолении вызовов войны уже превышает 1,44 млрд. грн.

Принципы устойчивости «Астарты»

Опыт «Астарты» доказывает: налоговая дисциплина и прозрачность — это не обуза, а стратегическое преимущество, особенно в условиях кризиса.

Открытая финансовая отчетность обеспечивает доступ к международному финансированию, партнерствам и рынкам, минимизирует регуляторные риски и формирует репутационный капитал — ресурс, приобретающий особый вес во время войны.

Компании с идеальной деловой репутацией имеют лучшие возможности привлекать инвестиции, кредиты и квалифицированные кадры, что создает конкурентное преимущество в период экономической турбулентности.

Для Астарты налоговая дисциплина и прозрачность — это неотъемлемая часть корпоративной философии ответственности перед государством, работниками, партнерами и обществом. Именно такой подход обеспечивает долговременную устойчивость бизнеса.

Астарта – лидер по производству промышленного молока в Украине

В условиях войны каждая уплаченная гривна налогов — это одновременно вклад в обороноспособность государства и инвестиция в будущее. Пример «Астарты» убедительно демонстрирует: прозрачность и ответственность это не просто проявление доброй воли, а рациональная стратегия развития и доверия.