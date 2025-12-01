Податкова дисципліна як конкурентна перевага - кейс «Астарта-Київ»

«ТОП-100» представляє кейс відповідального «білого» бізнесу агропромхолдингу «Астарта-Київ»

Попри значні втрати, спричинені повномасштабною війною, аграрний сектор України залишається одним із ключових джерел наповнення державного та місцевих бюджетів, підтримуючи економічну стійкість країни. Агропромхолдинг «Астарта-Київ» — одна з провідних компаній українського АПК — доводить, що навіть у кризових умовах бізнес може зберігати стабільність, прозорість і соціальну відповідальність. З лютого 2022 року компанія спрямувала до бюджетів різних рівнів майже 8 млрд грн, підтвердивши репутацію надійного платника податків і партнера держави.

Публічність як фундамент довіри

«Астарта» — одна з перших українських агрокомпаній, що отримали публічний статус. Уже понад 19 років акції агропромхолдингу котируються на Варшавській фондовій біржі, а це означає роботу за принципами відкритості, доброчесності та повної фінансової прозорості.

Протягом двох десятиліть компанія послідовно звітує за міжнародними стандартами, проходить незалежні аудити, інформує інвесторів, партнерів і суспільство про результати діяльності. Така системність формує культуру довіри, відповідальності та підзвітності як перед акціонерами, так і перед партнерами та громадами, у яких працює «Астарта».

У 2024 році продукцію компанії експортували до 53 країн світу

«Клуб білого бізнесу»

Другий рік поспіль «Астарта» підтверджує статус учасника «Клубу білого бізнесу» — ініціативи Державної податкової служби України, що об’єднує компанії з найвищим рівнем податкової дисципліни та прозорості. У 2025 році агропромхолдинг посів друге місце у національному рейтингу платників податків, вкотре підтвердивши репутацію надійного партнера держави.

Участь у «Клубі білого бізнесу» — це не лише визнання фінансової доброчесності, а й доказ відповідального ставлення до власної ролі у зміцненні економічної безпеки країни. В умовах повномасштабної війни кожна сплачена гривня податків — це внесок у стійкість держави та підтримку українських захисників.

Астарта на всесвітній виставці Expo 2025

Податкова гнучкість як маркер зрілості бізнесу

З лютого 2022 року «Астарта» спрямувала до державного та місцевих бюджетів майже 8 млрд грн податків. Динаміка свідчить про стабільне зростання: 1,528 млрд грн у 2022 році проти 1,825 млрд грн лише за дев’ять місяців 2025-го. Це показує здатність компанії підтримувати економіку країни навіть у часи серйозних викликів.

Водночас команда «Астарти» гнучко реагує на зміни у податковому адмініструванні. Компанія однією з перших серед великих платників долучилася до впровадження електронного аудиту в межах експерименту ДПС та забезпечила стабільну роботу в режимі експортного адміністрування. Такий підхід підвищує ефективність взаємодії з державними інституціями й формує сучасні стандарти прозорості для українського бізнесу.

Земельний банк компанії складає 213 тис. га

Прозорість — потужний інструмент залучення інвестицій

Попри воєнні виклики, «Астарта» продовжує реалізовувати масштабні інвестиційні проєкти, що зміцнюють економічну стійкість регіонів. Зокрема, будується перший в Україні завод із виробництва соєвого протеїнового концентрату у Полтавській області та розпочався інвестпроєкт заводу з перероблення олійних культур на Хмельниччині. Проєкти підтримують провідні міжнародні фінансові інституції.

«Астарта» — одна з небагатьох українських компаній, які поєднують класичне виробництво із сучасними технологіями. Активно інвестує у модернізацію тваринницьких комплексів, оновлення технічного парку та впровадження цифрових рішень — ключові елементи стратегії, що поєднує ефективність та інноваційність бізнесу.

Холдинг входить до топ-20 найцифровізованіших підприємств України, впровадив систему SAP ERP, розвиває власну IT-компанію AgriChain та використовує big data й елементи штучного інтелекту для підвищення ефективності агровиробництва.

Під час війни прозорість і довіра до компанії стали основою створення спільно з Благодійним фондом «Повір у себе» гуманітарної платформи Common Help Ukraine. Вона об’єднала понад 50 міжнародних і українських партнерів — бізнеси, благодійні організації та урядові структури. За час діяльності платформи реалізовано десятки регіональних і національних ініціатив — від гуманітарної допомоги до розвитку підприємництва й створення Центрів життєстійкості. Загальний обсяг підтримки у подолання викликів війни вже перевищує 1,44 млрд грн.

Принципи стійкості «Астарти»

Досвід «Астарти» доводить: податкова дисципліна й прозорість — це не тягар, а стратегічна перевага, особливо в умовах кризи.

Відкрита фінансова звітність забезпечує доступ до міжнародного фінансування, партнерств і ринків, мінімізує регуляторні ризики та формує репутаційний капітал — ресурс, який набуває особливої ваги під час війни.

Компанії з бездоганною діловою репутацією мають кращі можливості залучати інвестиції, кредити та кваліфіковані кадри, що створює конкурентну перевагу в період економічної турбулентності.

Для «Астарти» податкова дисципліна і прозорість — це невід’ємна частина корпоративної філософії відповідальності перед державою, працівниками, партнерами та суспільством. Саме такий підхід забезпечує довгострокову стійкість бізнесу.

Астарта — лідер з виробництва промислового молока в Україні

В умовах війни кожна сплачена гривня податків — це водночас внесок в обороноздатність держави та інвестиція у власне майбутнє. Приклад «Астарти» переконливо демонструє: прозорість і відповідальність — це не просто прояв доброї волі, а раціональна стратегія розвитку й довіри.