После года простоя, оккупации и многочисленных убытков "Агрофьюжн" возобновляет работу в Николаевской области

По состоянию на конец апреля ГК "Агрофьюжн" оценивает ущерб, полученный в результате боевых действий, в размере более 8 млрд грн. Сумма будет расти, ведь владельцам до сих пор неизвестна ситуация на Южном и Западном заводах в Херсонской области. В то же время компания возобновляет работу заводов в Николаевской области, в том числе в Снегиревке, который был 9 месяцев в оккупации.

Об этом владельцы компании сообщили изданию AgroPortal.ua.

В 2022 году компании удалось выработать 6% пасты от обычного объема. Для этого ГК внедряла определенные экстренные меры. В частности, производитель арендовал 1 тыс земель в Одесской области, где за год вырастили 80 тыс т томатов.

В это время основные предприятия в Николаевской области были либо под постоянными обстрелами, либо находились на контролируемой врагом территории. Снегиревка находилась 9 месяцев под оккупацией. За это время почти все запасы пасты, находившиеся на складах, были уничтожены, на заводе украдено или повреждено все оборудование.

"Мы решили восстанавливать завод, несмотря на то, что практически все разворовано и повреждено, и производство фактически нужно возобновлять с нуля. Если сейчас не начать этого делать, то уже в следующем году будет дешевле построить новый завод. Так что Восточный планируем ввести в эксплуатацию уже в этом году и в августе начать сезон", - отмечает совладелец компании "Агрофьюжн" Алексей Сипко.

В целом компания оценивает повреждения заводов и оборудования в 3,4 млрд грн, потери хранившейся на складах томатной пасты — 830 млн грн, зерновых — 600 млн грн, потеря сельхозтехники оценивается в около 1 млрд грн. Только на заводе Северный повреждение оборудования оценивается в 100 млн грн.

Кроме Снигиревки, компания начала возобновление производства в Шевченково. Сейчас на площадках обоих предприятий активно ведутся ремонтные и строительные работы, чтобы запустить заводы уже в августе.

Напомним, почти одновременно с компанией "Агрофьюжн" работу в Николаевской области начал восстанавливать завод PepsiCo.