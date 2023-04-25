Після року простою, окупації та численних збитків "Агроф'южн" відновлює роботу в Миколаївській області

Станом на кінець квітня ГК "Агроф’южн" оцінює збитки, отримані внаслідок бойових дій, у розмірі понад 8 млрд грн. Сума буде зростати, адже власникам досі невідома ситуація на Південному та Західному заводах на Херсонщині. Водночас компанія відновлює роботу заводів у Миколаївській області, в тому числі у Снігурівці, який був 9 місяців у окупації.

Про це власники компанії повідомили виданню AgroPortal.ua.

У 2022 році компанії вдалося виробити 6% пасти від звичайного обсягу. Для цього ГК впроваджувала певні екстрені заходити. Зокрема виробник орендував 1 тис земель в Одеській області, де за рік виростили 80 тис т томатів.

В цей час основні підприємства в Миколаївській області були або під постійними обстрілами, або знаходилися на території, що контролювалася ворогом. Снігурівка знаходилася 9 місяців під окупацією. За цей час майже всі запаси пасти, які знаходилися на складах, були знищені, на заводі вкрадене або понівечене все обладнання.

"Ми вирішили відновлювати завод, незважаючи на те, що практично все розкрадене та понівечене, і виробництво фактично потрібно відновлювати з нуля. Якщо зараз не почати цього робити, то вже наступного року буде дешевше побудувати новий завод. Тож Східний плануємо ввести в експлуатацію вже цього року і в серпні розпочати сезон", — зазначає співвласник компанії "Агроф’южн" Олексій Сипко.

Загалом компанія оцінює пошкодження заводів та обладнання в 3,4 млрд грн, втрати томатної пасти, яка зберігалася на складах, — 830 млн грн, зернових — 600 млн грн, втрата сільгосптехніки оцінюється близько в 1 млрд грн. Лише на заводі Північний пошкодження обладнання оцінюються в 100 млн грн.

Крім Снігурівки, компанія розпочала відновлення виробництва у Шевченковому. Зараз на майданчиках обох підприємств активно ведуться ремонтні та будівельні роботи, щоб запустити заводи вже у серпні.

Нагадаємо, майже одночасно з компанією "Агроф’южн" роботу в Миколаївській області почав відновлювати завод PepsiCo.