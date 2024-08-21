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Правительство утвердило порядок определения минимальных экспортных цен на отдельные виды товаров
Кабинет Министров Украины утвердил постановление "Об утверждении Порядка утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров".
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Документ, разработанный Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, устанавливает новые правила регулирования экспортных цен на определенные товары, в частности, сельскохозяйственную продукцию.
Согласно постановлению Минагрополитики будет определять минимально допустимые экспортные цены на основе международных коммерческих правил, учитывая условия поставок.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Цены будут устанавливаться в долларах США за килограмм и будут касаться товаров, классифицируемых по соответствующим кодам УКТ ВЭД, среди которых мед, орехи, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, соевые бобы, семена рапса и подсолнечника, а также масла и жмыха.
Сообщается, что минимально допустимые экспортные цены должны быть утверждены до 10 числа каждого месяца, а если этот день выпадает на выходной, то на следующий рабочий день.
Они будут публиковаться на официальном вебсайте Минагрополитики и вступают в силу со следующего дня после обнародования.
Экспорт товаров по ценам ниже утвержденных будет запрещен. Это решение направлено на минимизацию злоупотреблений во внешнеэкономических операциях, регулирование платежного баланса страны и увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Агросообщество недовольно изменениями процедуры администрирования экспорта
Напомним, аграрии выступили против законопроектов, усложняющих механизм экспорта агропродукции, содержат очевидные недостатки и не учитывают оговорки и предложения агросообщества.
Речь идет о законопроектах № 10168-2 — "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров", и № 10169-2 — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров.
В УКАБ отметили, что указанные проекты законов не учитывают оговорки и предложения агросообщества и содержат очевидные недостатки.
Добавим, украинский парламент в мае принял изменения в закон, вводящие новые правила, и заместитель министра сельского хозяйства Михаил Соколов заявил, что закон вступит в силу 1 июля. Также он отметил, что для запуска механизма минимальных цен еще предстоит принять ряд правительственных документов, но не назвал точную дату, когда новая процедура начнет действовать.
Источник фото: ua.depositphotos.com