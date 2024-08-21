Уряд затвердив порядок визначення мінімальних експортних цін на окремі види товарів

Кабінет міністрів України затвердив постанову "Про затвердження Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів".

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Документ, розроблений Міністерством аграрної політики та продовольства України, встановлює нові правила регулювання експортних цін на певні товари, зокрема сільськогосподарську продукцію.

Згідно з постановою, Мінагрополітики буде визначати мінімально допустимі експортні ціни на основі міжнародних комерційних правил, враховуючи умови поставок.

Ціни будуть встановлюватися в доларах США за кілограм і стосуватимуться товарів, що класифікуються за відповідними кодами УКТ ЗЕД, серед яких мед, горіхи, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, соєві боби, насіння ріпаку та соняшнику, а також олії і макуха.

Повідомляється, що мінімально допустимі експортні ціни мають бути затверджені до 10 числа кожного місяця, а якщо цей день припадає на вихідний, то на наступний робочий день.

Вони будуть публікуватися на офіційному вебсайті Мінагрополітики та набирати чинності з наступного дня після їх оприлюднення.

Експорт товарів за цінами, нижчими від затверджених, буде заборонено. Це рішення спрямоване на мінімізацію зловживань у зовнішньоекономічних операціях, регулювання платіжного балансу країни та збільшення податкових надходжень до державного бюджету.

Постанова набирає чинності через 10 днів після її офіційного опублікування.

Агроспільнота незадоволена змінами процедури адміністрування експорту

Нагадаємо, аграрії виступили проти законопроєктів, які ускладнюють механізм експорту агропродукції, містять очевидні недоліки та не враховують застереження і пропозиції агроспільноти.

Йдеться про законопроєкти № 10168-2 - "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів", та № 10169-2 - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів".

В УКАБ зауважили, що зазначені проєкти законів не враховують застереження і пропозиції агроспільноти та містять очевидні недоліки.

Додамо, український парламент у травні ухвалив зміни до закону, які вводять нові правила, і заступник міністра сільського господарства Михайло Соколов заявив, що закон набуде чинності 1 липня. Також він зазначив, що для запуску механізму мінімальних цін ще потрібно прийняти низку урядових документів, але не назвав точної дати, коли нова процедура почне діяти.

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