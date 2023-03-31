Следом за Cargill и Viterra. Еще один зернотрейдер рассматривает варианты выхода из РФ

Агропромышленная компания Archer-Daniels-Midland рассматривает варианты выхода со своего российского бизнеса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Чикагская компания рассматривает возможность продажи своей доли в 50% в совместном предприятии с российским партнером Aston. Предприятие, запущенное в 2018 году, перерабатывает кукурузу для производства подсластителей и крахмала для российской пищевой промышленности.

По информации агентства, возможный шаг Archer-Daniels-Midland произошел на фоне того, что их конкуренты – два крупнейших западных экспортера российского зерна Cargill Inc. и Viterra – выходят с рынка России.

Хотя российский бизнес компании очень ограничен и в основном сосредоточен на производстве подсластителей, в России также присутствует подразделение компании Wild Flavors, производящее ароматизаторы и красители для пищевой промышленности.

"Ситуация в России остается нестабильной, и мы будем продолжать постоянно контролировать и оценивать нашу ограниченную деятельность там… Конечно, мы будем продолжать соблюдать все санкции, законы и правила США", - отметила представительница Archer-Daniels-Midland .

Ранее стало известно, что российское отделение американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году, который начнется 1 июля 2023 года.

Минсельхоз России заявил, что получил уведомление от Cargill о планах прекратить экспорт зерна из страны. Ведомство отметило, что оно не ожидает, что этот шаг приведет к остановке каких-либо российских поставок на мировые рынки, и что активы Cargill, связанные с транспортировкой зерна, будут продолжать функционировать независимо от того, кто ими управляет.

Позже агентство Bloomberg сообщило, что один из крупнейших зернотрейдеров Viterra намерен прекратить экспорт российского зерна. Viterra планирует покинуть российский экспортный рынок и намерена объявить об этом решении в ближайшее время.

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