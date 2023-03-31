Слідом за Cargill і Viterra. Ще один зернотрейдер розглядає варіанти виходу з РФ

Агропромислова корпорація Archer-Daniels-Midland розглядає варіанти виходу зі свого російського бізнесу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Як зазначається, чиказька компанія розглядає можливість продажу своєї частки у 50% в спільному підприємстві з російським партнером Aston. Підприємство, запущене в 2018 році, переробляє кукурудзу для виробництва підсолоджувачів і крохмалю для російської харчової промисловості.

За інформацією агентства, можливий крок Archer-Daniels-Midland стався на тлі того, що їх конкуренти - два найбільших західних експортери російського зерна Cargill Inc. і Viterra - виходять з ринку Росії.

Хоча російський бізнес компанії дуже обмежений і в основному зосереджений на виробництві підсолоджувачів, в Росії також присутній підрозділ компанії Wild Flavors, який виробляє ароматизатори та барвники для харчової промисловості.

"Ситуація в Росії залишається нестабільною, і ми будемо продовжувати постійно контролювати і оцінювати нашу обмежену діяльність там… Звичайно, ми будемо продовжувати дотримуватися всіх санкцій, законів і правил США", - зазначила представниця Archer-Daniels-Midland.

Раніше стало відомо, що російське відділення американської корпорації Cargill припинить експорт зерна з Росії наступного сільськогосподарського року, який розпочнеться 1 липня 2023 року.

Мінсільгосп Росії заявив, що отримав повідомлення від Cargill про плани припинити експорт зерна з країни. Відомство зазначило, що воно не очікує, що цей крок призведе до зупинки будь-яких російських поставок на світові ринки, і що активи Cargill, пов’язані з транспортуванням зерна, продовжуватимуть функціонувати незалежно від того, хто ними керує.

Пізніше агентство Bloomberg повідомило, що один із найбільших зернотрейдерів Viterra має намір припинити експорт російського зерна. Viterra планує покинути російський експортний ринок і має намір оголосити про це рішення найближчим часом.

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