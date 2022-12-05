Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Агро
Дата публикации

Сыровары планируют поднять цены перед новогодними праздниками

Сыровары планируют поднять цены перед новогодними праздниками

Несмотря на войну, сыровары рассчитывают на рост продаж своей продукции в декабре и планируют поднять цены, считая, что украинцы даже в таких условиях будут праздновать новогодние и рождественские праздники.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает ИНФАГРО.

Аналитики считают, что увеличение продаж сыра действительно может произойти, но только на внутреннем рынке. А вот с экспортом могут возникнуть проблемы. Европейские импортеры существенно снижают цены спроса, и экспорт сыра в ЕС снова может оказаться невыгодным.

"Если экспортные цены уменьшатся, то для внутреннего рынка производители могут снова увеличить цены, рассчитывая на активизацию потребительского спроса. Ведущие производители уже в конце ноября предлагают сетям традиционные сорта сыра по более высоким ценам", - отмечают аналитики.

Они считают, что повышение цен при нынешней рентабельности довольно ошибочное решение. Особенно не стоит так поступать в условиях снижения экспортных цен, ведь придется существенно сокращать производство.

Аналитики отмечают, что в Европе стремительно падают цены на сыр. С текущей конъюнктурой, экспорт в ЕС может сократиться до минимальных объемов.

Учитывая уровень цен, который формируется в ЕС, аналитики не исключают возобновление импорта европейских сыров.

"Сети хорошо умеют считать, и, скорее всего, сделают соответствующие выводы явно не в пользу отечественного производителя. В условиях вероятного уменьшения экспорта и увеличения импорта украинским сыроварам, скорее всего, придется сокращать выпуск продукции", - подчеркивают аналитики.

Отметим, Украина в 2022 году занимает первые места в перечне поставщиков самых маржинальных биржевых молочных товаров в ЕС, а именно сливочного масла и сыров.

Так, в сентябре Украина экспортировала молочных продуктов на рекордную сумму – 35,9 млн долларов, что на 9,2% больше, чем в июле и на 145% больше, чем в 2021 году.

Автор:
Светлана Манько