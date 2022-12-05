Сыровары планируют поднять цены перед новогодними праздниками

Несмотря на войну, сыровары рассчитывают на рост продаж своей продукции в декабре и планируют поднять цены, считая, что украинцы даже в таких условиях будут праздновать новогодние и рождественские праздники.

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Об этом сообщает ИНФАГРО.

Аналитики считают, что увеличение продаж сыра действительно может произойти, но только на внутреннем рынке. А вот с экспортом могут возникнуть проблемы. Европейские импортеры существенно снижают цены спроса, и экспорт сыра в ЕС снова может оказаться невыгодным.

"Если экспортные цены уменьшатся, то для внутреннего рынка производители могут снова увеличить цены, рассчитывая на активизацию потребительского спроса. Ведущие производители уже в конце ноября предлагают сетям традиционные сорта сыра по более высоким ценам", - отмечают аналитики.

Они считают, что повышение цен при нынешней рентабельности довольно ошибочное решение. Особенно не стоит так поступать в условиях снижения экспортных цен, ведь придется существенно сокращать производство.

Аналитики отмечают, что в Европе стремительно падают цены на сыр. С текущей конъюнктурой, экспорт в ЕС может сократиться до минимальных объемов.

Учитывая уровень цен, который формируется в ЕС, аналитики не исключают возобновление импорта европейских сыров.

"Сети хорошо умеют считать, и, скорее всего, сделают соответствующие выводы явно не в пользу отечественного производителя. В условиях вероятного уменьшения экспорта и увеличения импорта украинским сыроварам, скорее всего, придется сокращать выпуск продукции", - подчеркивают аналитики.

Отметим, Украина в 2022 году занимает первые места в перечне поставщиков самых маржинальных биржевых молочных товаров в ЕС, а именно сливочного масла и сыров.

Так, в сентябре Украина экспортировала молочных продуктов на рекордную сумму – 35,9 млн долларов, что на 9,2% больше, чем в июле и на 145% больше, чем в 2021 году.