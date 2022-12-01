Украина потеряет лидерство в глобальном рейтинге экспортеров подсолнечного масла

Экспортный потенциал рынка подсолнечного масла Украины составляет 4,3 млн. т. Ключевым фактором для его реализации остается действие “зернового коридора”.

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Об этом сообщила аналитик масличного рынка "УкрАгроКонсалт" Светлана Купреева, пишет Аgroportal.ua.

По ее словам, Украине стало гораздо сложнее отгружать агропродукцию в Китай. Украинская поставка кукурузы в КНР все же понемногу продолжается. Очень активно Китай также закупает продукты переработки масличных культур.

По количеству кораблей подсолнечный шрот может конкурировать с кукурузой. В сентябре-ноябре зерновым коридором в Китай пошли 15 суден продуктов переработки масличных.

Экспорт как продуктов переработки, так и собственно масличных культур идет полным ходом. По оценкам экспертов, экспортный потенциал рынка подсолнечного масла Украины составляет 4,3 млн. т. Ключевым фактором для его реализации остается действие "зернового коридора".

Конечно, учитывая ситуацию, риски остаются достаточно значительными, однако темпы экспорта за первые месяцы сезона дают надежду на реализацию потенциала в полном объеме.

"Сокращение урожая подсолнечника по сравнению с прошлым годом (-33%) приведет к потере первого места в глобальном рейтинге экспортеров подсолнечного масла. Место, которое Украина удерживала в течение многих лет. Однако есть очень большие шансы на то, что потеря первенства будет краткосрочной. Под урожай в следующем году фермеры могут предпочесть посев масличных культур, при этом ареал выращивания переместится в более урожайные регионы, что придает оптимизма при первых прогнозах урожая подсолнечника в следующем году", - прогнозирует Купреева.

Отметим, Украина "выпала" с рынков растительного масла в период высокого спроса и цен из-за войны. Нехватка предложения подсолнечного масла и высокие цены у имеющихся игроков заставили покупателей переключить свое внимание на другие культуры – в частности, на сою.

Но, несмотря на все трудности, с логистикой, в сентябре Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в страны ЕС и Индию.